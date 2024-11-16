Шахтер сыграет с Ингульцом во Львове. Билеты уже поступили в продажу

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Ингулец» состоится в субботу, 23 ноября, на «Арене Львов», игра начнется в 18:00.

Стартовала свободная продажа билетов на домашний поединок горняков. Приобрести их можно онлайн на сайте Шахтера. Все билеты – именные.

Домашние поединки горняков во Львове проходят при присутствии ограниченного количества зрителей.

Стоимость билетов. Standard: 200 грн. VIP-места (без пакета гостеприимства): 600 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1100 гривен (за 1 место)

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После оглашения воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия) немедленно покинуть территорию стадиона.