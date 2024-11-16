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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 05:18
69
1

Шахтер сыграет с Ингульцом во Львове. Билеты уже поступили в продажу

Матч 14-го тура УПЛ пройдет 23 ноября в 18:00 на Арене Львов

16 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 05:18
69
1
Шахтер сыграет с Ингульцом во Львове. Билеты уже поступили в продажу
ФК Шахтер

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Ингулец» состоится в субботу, 23 ноября, на «Арене Львов», игра начнется в 18:00.

Стартовала свободная продажа билетов на домашний поединок горняков. Приобрести их можно онлайн на сайте Шахтера. Все билеты – именные.

Домашние поединки горняков во Львове проходят при присутствии ограниченного количества зрителей.

Стоимость билетов. Standard: 200 грн. VIP-места (без пакета гостеприимства): 600 гривен. Sky Box (без пакета гостеприимства): 1100 гривен (за 1 место)

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамических цен. При спросе и динамике продаж стоимость билетов будет расти.

Зрители должны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После оглашения воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае несогласия) немедленно покинуть территорию стадиона.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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