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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 19:57 | Обновлено 29 июня 2024, 20:11
2415
1

ВИДЕО. Швейцария заслужено забила первой в матче с Италией на Евро-2024

Отличился Ремо Фройлер

29 июня 2024, 19:57 | Обновлено 29 июня 2024, 20:11
2415
1
ВИДЕО. Швейцария заслужено забила первой в матче с Италией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 19:00 начался матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играют на Олимпийском стадионе в Берлине.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Ремо Фройлер в центре штрафной получил точный пас от Варгаса с левого фланга, после чего точно пробил в ближний угол.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия – 1:0
Гол: Фройлер (37)

Гол Фройлера

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Saar
"Заслужено"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣... автор ставку поставив!?😅😅
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