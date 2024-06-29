Чемпионат Европы29 июня 2024, 19:57 | Обновлено 29 июня 2024, 20:11
2415
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ВИДЕО. Швейцария заслужено забила первой в матче с Италией на Евро-2024
Отличился Ремо Фройлер
29 июня 2024, 19:57 | Обновлено 29 июня 2024, 20:11
2415
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В субботу, 29 июня, в 19:00 начался матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играют на Олимпийском стадионе в Берлине.
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На 37-й минуте Ремо Фройлер в центре штрафной получил точный пас от Варгаса с левого фланга, после чего точно пробил в ближний угол.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.
Швейцария – Италия – 1:0
Гол: Фройлер (37)
Гол Фройлера
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"Заслужено"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣... автор ставку поставив!?😅😅
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