Чемпионат Европы29 июня 2024, 20:14 | Обновлено 29 июня 2024, 20:23
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ВИДЕО. Гол+пас. Варгас удвоил преимущество Швейцарии в матче с Италией
После ассиста Рубен сумел еще и забить
29 июня 2024, 20:14 | Обновлено 29 июня 2024, 20:23
2429
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В субботу, 29 июня, в 19:00 начался матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играют на Олимпийском стадионе в Берлине.
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На 46-й минуте Эбишер с левого фланга сыграл в штрафную на Варгаса, который положил обводящий удар в дальнюю девятку. Ранее он ассистировал на Ремо Фройлера.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.
Швейцария – Италия – 2:0
Гол: Фройлер (37), Варгас (46)
Гол Варгаса
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