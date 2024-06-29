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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 20:14 | Обновлено 29 июня 2024, 20:23
2429
0

ВИДЕО. Гол+пас. Варгас удвоил преимущество Швейцарии в матче с Италией

После ассиста Рубен сумел еще и забить

29 июня 2024, 20:14 | Обновлено 29 июня 2024, 20:23
2429
0
ВИДЕО. Гол+пас. Варгас удвоил преимущество Швейцарии в матче с Италией
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Варгас

В субботу, 29 июня, в 19:00 начался матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играют на Олимпийском стадионе в Берлине.

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На 46-й минуте Эбишер с левого фланга сыграл в штрафную на Варгаса, который положил обводящий удар в дальнюю девятку. Ранее он ассистировал на Ремо Фройлера.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия – 2:0
Гол: Фройлер (37), Варгас (46)

Гол Варгаса

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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