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  4. Палкин отреагировал на неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 20:06 |
1976
8

Палкин отреагировал на неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024

Украинская команда заняла в группе последнее место и вылетела с ЧЕ

29 июня 2024, 20:06 |
1976
8
Палкин отреагировал на неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024
ФК Шахтер. Сергей Палкин

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024.

«Мы все очень разочарованы ситуацией, которая сложилась в группе, где играла сборная Украины, ведь команды из других групп квалифицировались с меньшим количеством очков, чем мы.

Стоит отметить, что у нас была и очень конкурентная группа. Мы гордимся тем, что команда показала в последних двух матчах на Евро, особенно во время победы над сборной Словакии», – отметил Палкин.

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Сергей Палкин сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: RMC Sport
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Комментарии 8
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mastter77
одно дело когда рыжий покупает чемпионство кротам в упл, а здесь реальный уровень футболистов и его бабло не в силах.
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+2
sania
Маю надію Палкін побачив реальний рівень своїх гравців, особливо в першому матчі.
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0
mpa_dn
Забили бы наши хоть один гол Бельгии, а моментов было дохрена, думаю бельгийцы  не отыгрались бы, и сейчас были бы совсем другие разговоры.
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0
ozzy
хто такой палкин-дрючков бля? кого ви слухаете?
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0
Виктор Войцеховский
К сожалению все было потеряно в первой игре, где костяк составили ржавые инвалиды. Потом наверстать упущенное не получилось. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Саша Зардунов
Словаки можно сказать подарили победу. Ведь в первом тайме полностью переигрывали Украину.
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0
OtsoCity
Спасибі за все треба сказа  Реброву та лайну Луніну, та ще Шапаренко який п'ять таймів ховався у роздягальні, та тільки на один тайм вийшов з роздягальні з словаками 
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-1
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