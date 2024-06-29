Палкин отреагировал на неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024.

«Мы все очень разочарованы ситуацией, которая сложилась в группе, где играла сборная Украины, ведь команды из других групп квалифицировались с меньшим количеством очков, чем мы.

Стоит отметить, что у нас была и очень конкурентная группа. Мы гордимся тем, что команда показала в последних двух матчах на Евро, особенно во время победы над сборной Словакии», – отметил Палкин.