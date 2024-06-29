Чемпионат Европы29 июня 2024, 03:55 | Обновлено 29 июня 2024, 04:11
27
0
Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег
Сине-желтая команда поблагодарила всех, кто поддерживает Украину
29 июня 2024, 03:55 | Обновлено 29 июня 2024, 04:11
27
0
Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег по Евро-2024.
Сборная Украины поблагодарила всех участников турнира Евро-2024, которые поддерживают воюющую страну.
«Мы – соперники на поле, но гордимся быть друзьями вне его. Спасибо всем, кто остается с Украиной».
Сборная Украины набрала 4 очка в группе E и заняла последнее место, не сумев выйти в 1/8 финала.
Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег
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