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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 03:55 | Обновлено 29 июня 2024, 04:11
27
0

Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег

Сине-желтая команда поблагодарила всех, кто поддерживает Украину

29 июня 2024, 03:55 | Обновлено 29 июня 2024, 04:11
27
0
Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег
Getty Images/Global Images Ukraine

Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег по Евро-2024.

Сборная Украины поблагодарила всех участников турнира Евро-2024, которые поддерживают воюющую страну.

«Мы – соперники на поле, но гордимся быть друзьями вне его. Спасибо всем, кто остается с Украиной».

Сборная Украины набрала 4 очка в группе E и заняла последнее место, не сумев выйти в 1/8 финала.

Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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