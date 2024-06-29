Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег по Евро-2024.

Сборная Украины поблагодарила всех участников турнира Евро-2024, которые поддерживают воюющую страну.

«Мы – соперники на поле, но гордимся быть друзьями вне его. Спасибо всем, кто остается с Украиной».

Сборная Украины набрала 4 очка в группе E и заняла последнее место, не сумев выйти в 1/8 финала.

Соперники на поле, друзья вне его. Сборная Украины поблагодарила коллег