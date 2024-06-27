5 украинцев вошли в символическую сборную игроков, вылетевших из Евро-2024
В команду включены Трубин, Забарный, Зинченко, Судаков, Довбик
Опубликована символическая сборная игроков, вылетевших из Евро-2024, по версии Transfermarkt.
В команду включены 5 украинских игроков: вратарь Анатолий Трубин, защитники Илья Забарный, Александр Зинченко, хавбек Георгий Судаков, форвард Артем Довбик.
Сборная Украины набрала 4 очка, как и все остальные команды группы F, и заняла последнее 4-е место из-за худшей разницы мячей.
Символическая сборная игроков, вылетевших из Евро-2024
Вратарь: Анатолий Трубин (Украина).
Защитники: Александр Зинченко (Украина), Йошко Гвардиол (Хорватия), Илья Забарный (Украина), Йосип Станишич (Хорватия)
Полузащитники: Георгий Судаков (Украина), Скотт Мактоминей (Шотландия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия)
Нападающие: Артем Довбик (Украина), Душан Влахович (Сербия).
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