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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 23:23 | Обновлено 27 июня 2024, 23:31
1309
5

5 украинцев вошли в символическую сборную игроков, вылетевших из Евро-2024

В команду включены Трубин, Забарный, Зинченко, Судаков, Довбик

27 июня 2024, 23:23 | Обновлено 27 июня 2024, 23:31
1309
5
5 украинцев вошли в символическую сборную игроков, вылетевших из Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Опубликована символическая сборная игроков, вылетевших из Евро-2024, по версии Transfermarkt.

В команду включены 5 украинских игроков: вратарь Анатолий Трубин, защитники Илья Забарный, Александр Зинченко, хавбек Георгий Судаков, форвард Артем Довбик.

Сборная Украины набрала 4 очка, как и все остальные команды группы F, и заняла последнее 4-е место из-за худшей разницы мячей.

Символическая сборная игроков, вылетевших из Евро-2024

Вратарь: Анатолий Трубин (Украина).

Защитники: Александр Зинченко (Украина), Йошко Гвардиол (Хорватия), Илья Забарный (Украина), Йосип Станишич (Хорватия)

Полузащитники: Георгий Судаков (Украина), Скотт Мактоминей (Шотландия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия)

Нападающие: Артем Довбик (Украина), Душан Влахович (Сербия).

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Transfermarkt символическая сборная Евро-2024 Анатолий Трубин Илья Забарный Александр Зинченко Георгий Судаков Артем Довбик Йошко Гвардиол Йосип Станишич Джон Макгинн Доминик Собослаи Душан Влахович Скотт Мактоминей
Николай Степанюк Источник: Transfermarkt
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Комментарии 5
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Octopus
Забарный и Трубин на уровне, Зинченко сыграл ниже своего уровня, а Довбик и Судаков - разочарование Евро.
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+1
andre_lui
Модрич повинен бути
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0
Обсервер Влад
Після Євро ці цифри, що біля наших ногом'ячистів, потрібно ділити мінімум на три. Показали себе на всю Європу в усій красі
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0
well
Зінченко???????????????????
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0
Henriklarsson11
судячі зі всього то не по грі, а по вартості у грошах
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-1
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