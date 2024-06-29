Чемпионат Европы29 июня 2024, 21:18 | Обновлено 29 июня 2024, 22:45
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ФОТО. Швейцария – Италия – 2:0. Скуадра адзурра не смогла защитить титул
Команда Лучано Спаллетти была бита на Олимпийском стадионе в Берлине
29 июня 2024, 21:18 | Обновлено 29 июня 2024, 22:45
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В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.
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Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.
Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.
Швейцария – Италия – 2:0
Голы: Фройлер (37), Варгас (46)
ФОТО. Швейцария – Италия – 2:0. Скуадра адзурра не смогла защитить титул
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Комментарии 1
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Я говорив ще після першого туру, що Швейцарія дуже дисциплінований команда і вийде в 1/8 точно. Тепер ще й Італію вибили.
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