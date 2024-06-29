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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 21:18 | Обновлено 29 июня 2024, 22:45
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ФОТО. Швейцария – Италия – 2:0. Скуадра адзурра не смогла защитить титул

Команда Лучано Спаллетти была бита на Олимпийском стадионе в Берлине

29 июня 2024, 21:18 | Обновлено 29 июня 2024, 22:45
555
1
ФОТО. Швейцария – Италия – 2:0. Скуадра адзурра не смогла защитить титул
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала.

Швейцария – Италия – 2:0
Голы: Фройлер (37), Варгас (46)

ФОТО. Швейцария – Италия – 2:0. Скуадра адзурра не смогла защитить титул

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сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия фотогалерея Лучано Спаллетти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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 Я говорив ще після першого туру, що Швейцарія дуже дисциплінований команда і вийде в 1/8 точно. Тепер ще й Італію вибили.
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