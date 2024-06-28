Германия – Дания. 1/8 финала Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Евро-2024 состоится 29 июня и стартует в 22:00
29 июня в немецком Дортмунде состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.
Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды прошли групповую стадию чемпионата Европы без поражений, Германия выиграла группу А с 7 очками, а Дания заняла второе место в группе С, сыграв три матча вничью.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Германия – Дания. 1/8 финала Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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