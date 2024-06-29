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  4. Новый претендент. Названы клубы, которые хотят купить Довбика после Евро
Испания
29 июня 2024, 19:47 |
3124
5

Новый претендент. Названы клубы, которые хотят купить Довбика после Евро

Украинцем заинтересовался туринский «Ювентус»

29 июня 2024, 19:47 |
3124
5
Новый претендент. Названы клубы, которые хотят купить Довбика после Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, несмотря на нерезультативное выступление Артема на Евро-2024 в составе сборной Украины интерес к нему от топовых команд не исчез. Довбиком интересуются «Челси», «Атлетико», «Наполи» и «Милан». Отмечается, что украинцем начал интересоваться и итальянский гранд «Ювентус».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 5
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Обсервер Влад
Довбика добряче попустили на землю на цьому Євро. Власне як і усіх наших звіздунів зі збірної. Ціна на усіх напевно разів в 3 мінімум впала - не дивно, що покупців на розпродаж за безцінь побільшало.
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Alex T
Не ну после такого евро от наших, там весь состав можно продать за млн сто за 1
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