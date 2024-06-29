Новый претендент. Названы клубы, которые хотят купить Довбика после Евро

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, несмотря на нерезультативное выступление Артема на Евро-2024 в составе сборной Украины интерес к нему от топовых команд не исчез. Довбиком интересуются «Челси», «Атлетико», «Наполи» и «Милан». Отмечается, что украинцем начал интересоваться и итальянский гранд «Ювентус».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.