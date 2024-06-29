Севидов назвал игрока сборной Украины, который подорожает после Евро

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» и «Карпат» Александр Севидов назвал футболиста сборной Украины, который после игры на Евро-2024 должен вырасти в цене.

«По итогам матчей на Евро-2024 цена среди игроков сборной Украины могла подняться разве что на Анатолия Трубина, но это же не значит, что Андрея Лунина надо уничтожать», – сказал Севидов.

Трубин провел на Евро-2024 два матча – со Словакией (2:1) и Бельгией (0:0). По результатам обоих матчей болельщики признавали Трубина «Львом матча».