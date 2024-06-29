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  4. Севидов назвал игрока сборной Украины, который подорожает после Евро
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 18:36 |
2675
3

Севидов назвал игрока сборной Украины, который подорожает после Евро

Экс-тренер высоко оценил Анатолия Трубина

29 июня 2024, 18:36 |
2675
3
Севидов назвал игрока сборной Украины, который подорожает после Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» и «Карпат» Александр Севидов назвал футболиста сборной Украины, который после игры на Евро-2024 должен вырасти в цене.

«По итогам матчей на Евро-2024 цена среди игроков сборной Украины могла подняться разве что на Анатолия Трубина, но это же не значит, что Андрея Лунина надо уничтожать», – сказал Севидов.

Трубин провел на Евро-2024 два матча – со Словакией (2:1) и Бельгией (0:0). По результатам обоих матчей болельщики признавали Трубина «Львом матча».

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Александр Севидов сборная Украины по футболу Евро-2024 Анатолий Трубин Бенфика
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Lulinnha
Севідов: Найдорожчий гравець той який вміє здавати якісно матчі для тоталізатора... 
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Golhrenshtanga
Закономерно
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0
Saar
100000%. Трубін-найкращий!
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