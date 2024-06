Киченок и Остапенко выиграли травяной турнир в Истборне

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания) в парном разряде.

В матче за титул украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли первый сеяный дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Истборн. Финал парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 5:7, 7:6(2), 10-8

В 2024 году Людмила и Алена сыграли вместе в третьем финале. В Брисбене удалось выиграть, на Australian Open было поражение в матче за титул.

Last team standing 🏆



Lyudmyla Kichenok & @JelenaOstapenk8 win a 5-7, 7-6(2), 10-8 thriller over Dabrowski & Routliffe to take the Eastbourne title!#RothesayInternational pic.twitter.com/PPQMC4hLow