ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле удалось сохранить основного вратаря
Павел Исенко подписал новый контракт с полтавским клубом
Основной голкипер «Ворсклы» Павел Исенко остается в полтавском клубе, подписав новый контракт.
По условиям, предусмотренным новым соглашением, Павел минимум год проведет в составе ворсклян.
«Несмотря на невероятно высокий уровень заинтересованности нескольких клубов в услугах Исенко, руководству полтавского клуба удалось найти возможность оставить одного из самых одаренных воспитанников клуба дома», – сообщила пресс-служба «Ворсклы».
Ранее была информация, что Исенко перейдет в «Металлист 1925» на правах свободного агента после того, как 30 июня 2024 года истечет его контракт.
В прошлом сезоне Исенко сыграл 2826 минут в чемпионате – третий лучший результат среди всех игроков УПЛ.
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