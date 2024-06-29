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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 19:20 | Обновлено 29 июня 2024, 19:21
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле удалось сохранить основного вратаря

Павел Исенко подписал новый контракт с полтавским клубом

29 июня 2024, 19:20 | Обновлено 29 июня 2024, 19:21
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле удалось сохранить основного вратаря
ФК Ворскла. Павел Исенко

Основной голкипер «Ворсклы» Павел Исенко остается в полтавском клубе, подписав новый контракт.

По условиям, предусмотренным новым соглашением, Павел минимум год проведет в составе ворсклян.

«Несмотря на невероятно высокий уровень заинтересованности нескольких клубов в услугах Исенко, руководству полтавского клуба удалось найти возможность оставить одного из самых одаренных воспитанников клуба дома», – сообщила пресс-служба «Ворсклы».

Ранее была информация, что Исенко перейдет в «Металлист 1925» на правах свободного агента после того, как 30 июня 2024 года истечет его контракт.

В прошлом сезоне Исенко сыграл 2826 минут в чемпионате – третий лучший результат среди всех игроков УПЛ.

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Павел Исенко трансферы Ворскла Полтава трансферы УПЛ
Владимир Клепач Источник: ФК Ворскла
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