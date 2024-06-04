Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу
Павел Исенко продолжит карьеру в «Металлисте 1925»
Основной голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко согласился на переход в «Металлист 1925». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Исенко перейдет в «Металлист 1925» на правах свободного агента – его контракт с «Ворсклой» истекает 30 июня 2024 года. При этом полтавский клуб получит за своего воспитанника платеж солидарности в размере примерно 500 тысяч долларов.
Также, по информации Бурбаса, бюджет «Металлиста 1925» будет увеличен, несмотря на то, что по итогам нынешнего сезона УПЛ харьковский клуб вылетел в Первую лигу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Контракт с Максимом Брагару заключен по схеме 4+1