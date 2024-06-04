Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу

Основной голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко согласился на переход в «Металлист 1925». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Исенко перейдет в «Металлист 1925» на правах свободного агента – его контракт с «Ворсклой» истекает 30 июня 2024 года. При этом полтавский клуб получит за своего воспитанника платеж солидарности в размере примерно 500 тысяч долларов.

Также, по информации Бурбаса, бюджет «Металлиста 1925» будет увеличен, несмотря на то, что по итогам нынешнего сезона УПЛ харьковский клуб вылетел в Первую лигу.