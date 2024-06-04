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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 21:31 | Обновлено 04 июня 2024, 21:45
3455
2

Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу

Павел Исенко продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

04 июня 2024, 21:31 | Обновлено 04 июня 2024, 21:45
3455
2
Источник: основной голкипер Ворсклы согласился на переход в Первую лигу
ФК Ворскла. Павел Исенко

Основной голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко согласился на переход в «Металлист 1925». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Исенко перейдет в «Металлист 1925» на правах свободного агента – его контракт с «Ворсклой» истекает 30 июня 2024 года. При этом полтавский клуб получит за своего воспитанника платеж солидарности в размере примерно 500 тысяч долларов.

Также, по информации Бурбаса, бюджет «Металлиста 1925» будет увеличен, несмотря на то, что по итогам нынешнего сезона УПЛ харьковский клуб вылетел в Первую лигу.

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Павел Исенко Ворскла Полтава Металлист 1925 свободный агент трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Gargantua
ничего себе там амбиции у Носова
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+1
Falko
Тепер нарешті Скрипник зможе побудувати ромб.
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0
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