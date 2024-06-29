29 июня в немецком Дортмунде состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Зане, Хаверц.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Бах, Мехле, Хёйберг, Дилейни, Эриксен, Сков Ольсен, Хойлунд.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.