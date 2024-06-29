Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания
Матч Евро-2024 состоится 29 июня и стартует в 22:00
29 июня в немецком Дортмунде состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.
Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.
Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Зане, Хаверц.
Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Бах, Мехле, Хёйберг, Дилейни, Эриксен, Сков Ольсен, Хойлунд.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
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