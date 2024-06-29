Назван лучший игрок первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия
Рубен Варгас сделал два результативных действия
В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Полузащитник «Аугсбурга» и сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча.
Отметим, что в моменте с первым взятием ворот 25-летний хавбек ассисторовал Ремо Фройлеру, а в начале второго тайма красивым обводным ударом удвоил преимущество своей команды.
Швейцария в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.
⚽ Quality goal— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 29, 2024
🅰 Clever assist
👏 Ruben Vargas@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/z5Ngl1FPPx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Спаллетти не продемонстрировала ни игры, ни желания побеждать
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля