Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 21:30 | Обновлено 29 июня 2024, 22:46
821
0

Назван лучший игрок первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия

Рубен Варгас сделал два результативных действия

29 июня 2024, 21:30 | Обновлено 29 июня 2024, 22:46
821
0
Назван лучший игрок первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Варгас

В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник «Аугсбурга» и сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча.

Отметим, что в моменте с первым взятием ворот 25-летний хавбек ассисторовал Ремо Фройлеру, а в начале второго тайма красивым обводным ударом удвоил преимущество своей команды.

Швейцария в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.

По теме:
ФОТО. Матч Германии против Дании приостановлен из-за грозы
Мурат ЯКИН: «Надеюсь, это не конец, и мы продолжим творить историю»
СПАЛЛЕТТИ: «Это не такой уж скандальный результат, как его преподносят»
сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Рубен Варгас Швейцария - Италия лучший игрок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Футбол | 29 июня 2024, 20:57 50
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии

Команда Спаллетти не продемонстрировала ни игры, ни желания побеждать

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 29 июня 2024, 18:20 20
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Футбол | 29.06.2024, 07:11
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 29.06.2024, 22:05
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Бокс | 29.06.2024, 08:49
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
28.06.2024, 07:49 1
Бокс
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
28.06.2024, 12:26 46
Теннис
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
27.06.2024, 19:06 8
Футбол
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
29.06.2024, 00:06
Футбол
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
28.06.2024, 12:11 15
Футбол
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
28.06.2024, 07:01 7
Футбол
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
29.06.2024, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем