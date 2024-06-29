Назван лучший игрок первого матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия

В субботу, 29 июня, в 19:00 прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды играли на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Полузащитник «Аугсбурга» и сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча.

Отметим, что в моменте с первым взятием ворот 25-летний хавбек ассисторовал Ремо Фройлеру, а в начале второго тайма красивым обводным ударом удвоил преимущество своей команды.

Швейцария в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.