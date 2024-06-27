Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
Георгий опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к болельщикам
26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.
Хавбек сине-желтых Георгий Судаков опубликовал пост в своем Instagram, в котором обратился к украинским фанатам:
«Мы хотели подарить радость нашим людям. К сожалению, мы с этим не справились.
Для нас было честью представлять нашу страну на элитных соревнованиях. Слава Украине», – написал Георгий.
Подопечные Сергея Реброва заняли итоговое 4-е место в квартете Е, пропустив вперед Румынию, Бельгию и Словакию.
ФОТО. Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
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