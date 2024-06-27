26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Хавбек сине-желтых Георгий Судаков опубликовал пост в своем Instagram, в котором обратился к украинским фанатам:

«Мы хотели подарить радость нашим людям. К сожалению, мы с этим не справились.



Для нас было честью представлять нашу страну на элитных соревнованиях. Слава Украине», – написал Георгий.

Подопечные Сергея Реброва заняли итоговое 4-е место в квартете Е, пропустив вперед Румынию, Бельгию и Словакию.

ФОТО. Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024