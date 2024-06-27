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  4. Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 01:54 | Обновлено 27 июня 2024, 02:12
1021
7

Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024

Георгий опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к болельщикам

27 июня 2024, 01:54 | Обновлено 27 июня 2024, 02:12
1021
7
Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Хавбек сине-желтых Георгий Судаков опубликовал пост в своем Instagram, в котором обратился к украинским фанатам:

«Мы хотели подарить радость нашим людям. К сожалению, мы с этим не справились.

Для нас было честью представлять нашу страну на элитных соревнованиях. Слава Украине», – написал Георгий.

Подопечные Сергея Реброва заняли итоговое 4-е место в квартете Е, пропустив вперед Румынию, Бельгию и Словакию.

ФОТО. Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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lampard14
Як багато брехні
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Saar
Береш Луніна і Мудрика за руку і йдете в Першу лігу!
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-1
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