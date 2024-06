Впервые в истории. Португалия установила антирекорд Евро

26 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.



На 44-й минуте игрок Португалии Педру Нету получил жёлтую карточку за симуляцию. Тем самым он помог своей сборной установить новый рекорд. Ни одна команда в истории Евро не получала жёлтые карточки за симуляцию в каждом матче группового этапа. Кроме Нету, карточки за попытку обмана судьи получал Рафаэль Леао в матче с Турцией и Чехией.



Португалия набрала 6 очков и заняла первое место в своей группе. Грузия же вышла в плей-офф с третьего места, набрав 4 пункта.

Portugal have received a yellow card for simulation in 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 game at the European Championships so far 🫠 pic.twitter.com/Xq6XikJqlx