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27 июня 2024, 04:29 |
13
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта

27 июня 2024, 04:29 |
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

01:00 Панама – США

Favbet 8.55 – 5.15 – 1.25

04:00 Уругвай – Боливия

Favbet 1.50 – 4.00 – 4.75

ТЕННИС

15:00 Зейнем Сонмез – Дарья Снигур

Favbet 2.35 – 1.60

15:00 Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис

Favbet 1.55 – 2.45

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Япония – Канада

Favbet 1.46 – 2.72

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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