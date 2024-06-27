Другие новости27 июня 2024, 04:29 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Важные события во всех видах спорта
27 июня 2024, 04:29 |
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В четверг, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
01:00 Панама – США
04:00 Уругвай – Боливия
ТЕННИС
15:00 Зейнем Сонмез – Дарья Снигур
15:00 Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 Япония – Канада
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