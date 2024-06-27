ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

В четверг, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

01:00 Панама – США

8.55 – 5.15 – 1.25

04:00 Уругвай – Боливия

1.50 – 4.00 – 4.75

ТЕННИС

15:00 Зейнем Сонмез – Дарья Снигур

2.35 – 1.60

15:00 Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис

1.55 – 2.45

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Япония – Канада

1.46 – 2.72