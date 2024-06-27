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  4. ЙОРДАНЕСКУ: «Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 02:36 |
104
0

ЙОРДАНЕСКУ: «Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся»

Главный тренер сборной Румынии провел пресс-конференцию после матча со Словакией (1:1)

27 июня 2024, 02:36 |
104
0
ЙОРДАНЕСКУ: «Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

26 июня состоялся матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер румын Эвард Йорданеску провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат поединка и выход команды в плей-офф чемпионата Европы:

«Это вещи, которые вы испытываете один раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, тем, кто помог нам чувствовать себя как дома в трех матчах, и тем, кто чувствовал себя как дома в Румынии. Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся.

Это невероятно, я надеюсь, что так будет продолжаться. Хочу поздравить своих игроков, мы нашли дух. Мы никогда не сдаёмся. Мы всегда играем с душой, умом, балансом и отдали все, чтобы выиграть игру.

Есть огромное желание и давление, самое большое давление исходит от желания вознаградить фанатов за все, что они для нас сделали.

Мы были организованы, мы хотели показать свою организованность. На этом уровне вам придется много бегать, быть осторожным и реагировать. Мы отреагировали хорошо.

Я горжусь своей командой. Это был тяжелый матч, но я хочу их поздравить. Сейчас мы с нетерпением ждем того, что будет дальше, но перед этим моя команда заслуживает того, чтобы насладиться этим моментом».

Полузащитник Румынии Янис Хаджи:

«Я горжусь тем, чего мы достигли сегодня вечером. Мы дали обещание и сумели его сдержать. Для меня было большой ответственностью выступать в стартовом составе, но я сделал все, что мог, и показал, на что способен. Мне было тяжело восстановиться после травмы и пропустить год без игры, поэтому попасть на Евро – это мечта, сбывшаяся. Это исторический момент для нас и для Румынии. Я очень рад, что пошел по стопам отца».

Автор гол в составе Румынии Разван Марин:

«Это потрясающее чувство – достичь нашей цели – финишировать первым в группе. Это была настоящая крутая ночь. Думаю, в этом матче у нас было всё, но в итоге важно то, что мы прошли через группу. Именно поэтому мы пришли сюда и можем чувствовать только счастье и благодарность.

Я не могу описать словами, что я почувствовал, когда услышал, как тысячи румын поют и болеют за нас, несмотря на сильный дождь. Они были потрясающими. Я думаю, что наши болельщики доминировали [аплодисменты] на каждом стадионе, на котором мы играли. Для нас это исторический момент, и теперь мы с нетерпением ждем следующего матча. Мы знаем, что нам предстоит встретиться с более сильными командами, но давайте двигаться дальше, шаг за шагом».

Видеообзор матча Словакия – Румыния (1:1)

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Эдвард Йорданеску Янис Хаджи Разван Марин пресс-конференция сборная Румынии по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Румыния Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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