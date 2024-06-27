Иван ГАШЕК: «Это провал. Я опечален и разочарован»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал вылет сборной из Евро-2024:



«Это провал. Я опечален и разочарован, потому что у нас была команда, способная выйти из группы. Мне жаль ребят, которые отдали все, играли на грани самопожертвования до самой последней минуты. Но мы сейчас едем домой.



Я разочарован тем, что мы отправляемся домой, потому что у этой команды есть потенциал. Мы хотели показать его здесь, на этом турнире. Ключевым фактором нашей неудачи было то, что мы не выиграли у Грузии.



Что касается боевого духа, я снимаю шляпу перед моими игроками. Они отдали все силы. Нам пришлось справляться с неблагоприятными ситуациями, нас осталось десять человек, наш вратарь был травмирован».



Также своё слово добавил полузащитник Лукаш Провод:



«Я хотел бы поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую мы получили. Мы чувствовали их поддержку даже сегодня, когда они были в меньшинстве. Большое им всем спасибо.



В каждом матче нам не везло. Мы проявили характер и боевой дух. Я считаю, что это то, на чем мы можем строить в будущем. Мы очень разочарованы. Мы не достигли своей цели - выйти из группы. Мы хотели победить, боролись за нее, отдали все силы, но проиграли.



У нас были некоторые тактические планы, но нам пришлось изменить их, когда нас осталось десять человек. Мы продолжали сражаться; все мы делали все, чтобы победить и помочь друг другу. Мы держали игру без голов до перерыва. Затем мы пропустили, но сумели сравнять счет и заставили их нервничать. Мы отдали все силы»



Важно отметить, что сборная Чехии вылетела с турнира, заняв 4-е место в группе с Португалией, Турцией и Грузией. Чехи набрали лишь 1 очко за 3 матча.