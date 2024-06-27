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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 02:05 | Обновлено 27 июня 2024, 02:19
336
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Иван ГАШЕК: «Это провал. Я опечален и разочарован»

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал вылет сборной из Евро-2024

27 июня 2024, 02:05 | Обновлено 27 июня 2024, 02:19
336
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Иван ГАШЕК: «Это провал. Я опечален и разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гашек

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал вылет сборной из Евро-2024:

«Это провал. Я опечален и разочарован, потому что у нас была команда, способная выйти из группы. Мне жаль ребят, которые отдали все, играли на грани самопожертвования до самой последней минуты. Но мы сейчас едем домой.

Я разочарован тем, что мы отправляемся домой, потому что у этой команды есть потенциал. Мы хотели показать его здесь, на этом турнире. Ключевым фактором нашей неудачи было то, что мы не выиграли у Грузии.

Что касается боевого духа, я снимаю шляпу перед моими игроками. Они отдали все силы. Нам пришлось справляться с неблагоприятными ситуациями, нас осталось десять человек, наш вратарь был травмирован».

Также своё слово добавил полузащитник Лукаш Провод:

«Я хотел бы поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую мы получили. Мы чувствовали их поддержку даже сегодня, когда они были в меньшинстве. Большое им всем спасибо.

В каждом матче нам не везло. Мы проявили характер и боевой дух. Я считаю, что это то, на чем мы можем строить в будущем. Мы очень разочарованы. Мы не достигли своей цели - выйти из группы. Мы хотели победить, боролись за нее, отдали все силы, но проиграли.

У нас были некоторые тактические планы, но нам пришлось изменить их, когда нас осталось десять человек. Мы продолжали сражаться; все мы делали все, чтобы победить и помочь друг другу. Мы держали игру без голов до перерыва. Затем мы пропустили, но сумели сравнять счет и заставили их нервничать. Мы отдали все силы»

Важно отметить, что сборная Чехии вылетела с турнира, заняв 4-е место в группе с Португалией, Турцией и Грузией. Чехи набрали лишь 1 очко за 3 матча.

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Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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AndiM
Щось він геть не розуміє як реагувати на виліт команди. У вас маладая каманда, набралісь опита, ігракі саздавалі мамєнти, претензій к нім нєт.
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