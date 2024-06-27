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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 00:52 | Обновлено 27 июня 2024, 01:28
346
1

ФОТО. Красная карточка, камбек и гол на 90+4: эпичная битва Чехии и Турции

Сборная Турции вышла в плей-офф Евро-2024 со второго места

27 июня 2024, 00:52 | Обновлено 27 июня 2024, 01:28
346
1
ФОТО. Красная карточка, камбек и гол на 90+4: эпичная битва Чехии и Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженк Тосун

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Первый тайм не был богат на события. Лишь на 20-й минуте матча Чехия осталась в меньшистве, поле покинул полузащитник Антонин Барак. Во второй половине игры Турция решила воспользоваться преимуществом. Счёт в матче турки открыли на 51-й минуте, благодаря точному выстрелу Чалханоглу. Однако, несмотря на меньшинство, чехи старались отыграться. Томашу Соучеку удалось поразить ворота соперника на 66-й минуте и сравнить счёт. После того, как Чехия отыгралась, они старались забить и второй, но совершить этого не удалось. Зато вышло у турков. Выбежав в контратаку на 90+4-й минуте, Дженк Тосун смог поставить точку в матче и вывести Турцию в плей-офф со второго места.

Группа F. 3-й тур.

Чехия – Турция - 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4

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сборная Турции по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Чехии - Турция фотогалерея
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Андрій Лупак
Та Туреччина, а не Турція.
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