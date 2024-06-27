ФОТО. Красная карточка, камбек и гол на 90+4: эпичная битва Чехии и Турции

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.



Первый тайм не был богат на события. Лишь на 20-й минуте матча Чехия осталась в меньшистве, поле покинул полузащитник Антонин Барак. Во второй половине игры Турция решила воспользоваться преимуществом. Счёт в матче турки открыли на 51-й минуте, благодаря точному выстрелу Чалханоглу. Однако, несмотря на меньшинство, чехи старались отыграться. Томашу Соучеку удалось поразить ворота соперника на 66-й минуте и сравнить счёт. После того, как Чехия отыгралась, они старались забить и второй, но совершить этого не удалось. Зато вышло у турков. Выбежав в контратаку на 90+4-й минуте, Дженк Тосун смог поставить точку в матче и вывести Турцию в плей-офф со второго места.

Группа F. 3-й тур.

Чехия – Турция - 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4