Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Это самый счастливый день в моей жизни»

Главный тренер Грузии Вилли Саньоль рассказал о эмоциях от успеха своей сборной.

«Когда вы «маленькая» команда, вы знаете, что вам нечего терять. Единственное, что мы сказали перед соревнованием, — это не сожалеть о том, что не играли в наш футбол и не получали столько удовольствия от соревнований. как мы и должны были сделать. На ваших плечах нет никакого груза; единственная ответственность, которая у нас была, заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и я думаю, что мы сделали это наилучшим образом.



Честно говоря, я не помню, что я говорил игрокам перед игрой, но смысл был в том, чтобы играть в их футбол; сохраняйте дисциплину, когда у вас нет мяча и когда он есть. держи, играй. Я сказал им вспомнить, как они играли, когда им было 16 или 17 лет, без каких-либо мыслей, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания»



Когда вы смотрите на нашу скамейку запасных, она не самая захватывающая с точки зрения футбольных качеств, но с точки зрения человеческих качеств. Я очень, очень счастлив. Я думал, что квалификация — это наш максимум, но футбол никогда не был предсказуемым».



Также своими впечатлениями поделился Хвича Кварацхелия:



«Скудетто с «Наполи» было для меня незабываемым моментом, но сегодня я счастливее, потому что, когда ты играешь за свою страну, ты так гордишься, хотя я был так счастлив и с тем, и с другим. Это самый счастливый день в моей жизни. Выиграть титул было моей мечтой, и это тоже была моя мечта. Трудно выразить мои эмоции словами, я так счастлив.



Перед матчем у нас с Криштиану состоялась встреча и пожелал мне успеха. Я никогда не мог себе представить, что он придет и поговорит со мной. Он великий игрок и великий человек. Вот почему он великая личность и в футболе, и за его пределами. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда Роналду приходит поговорить с вами перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить, что мы можем что-то сделать сегодня.



Я получил майку Роналду, и мы прошли в следующий раунд. Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю, никто не поверит, что мы это сделаем. Никто не поверит, что мы сможем победить Португалию, но именно поэтому мы сильная команда. Если есть хотя бы 1% шансов, мы показали, что можем это сделать.



Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч. Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили».



Сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Команда набрала 4 очка и вышла с 3-го места. В 1/8 грузины встретятся со сборной Испании.