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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 02:48 | Обновлено 27 июня 2024, 02:54
233
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Это самый счастливый день в моей жизни»

Нападающий вместе с тренером сборной Грузии поделились эмоциями от выхода в плей-офф

27 июня 2024, 02:48 | Обновлено 27 июня 2024, 02:54
233
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Это самый счастливый день в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Саньоль и Хвича Кварацхелия

Главный тренер Грузии Вилли Саньоль рассказал о эмоциях от успеха своей сборной.

«Когда вы «маленькая» команда, вы знаете, что вам нечего терять. Единственное, что мы сказали перед соревнованием, — это не сожалеть о том, что не играли в наш футбол и не получали столько удовольствия от соревнований. как мы и должны были сделать. На ваших плечах нет никакого груза; единственная ответственность, которая у нас была, заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и я думаю, что мы сделали это наилучшим образом.

Честно говоря, я не помню, что я говорил игрокам перед игрой, но смысл был в том, чтобы играть в их футбол; сохраняйте дисциплину, когда у вас нет мяча и когда он есть. держи, играй. Я сказал им вспомнить, как они играли, когда им было 16 или 17 лет, без каких-либо мыслей, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания»

Когда вы смотрите на нашу скамейку запасных, она не самая захватывающая с точки зрения футбольных качеств, но с точки зрения человеческих качеств. Я очень, очень счастлив. Я думал, что квалификация — это наш максимум, но футбол никогда не был предсказуемым».

Также своими впечатлениями поделился Хвича Кварацхелия:

«Скудетто с «Наполи» было для меня незабываемым моментом, но сегодня я счастливее, потому что, когда ты играешь за свою страну, ты так гордишься, хотя я был так счастлив и с тем, и с другим. Это самый счастливый день в моей жизни. Выиграть титул было моей мечтой, и это тоже была моя мечта. Трудно выразить мои эмоции словами, я так счастлив.

Перед матчем у нас с Криштиану состоялась встреча и пожелал мне успеха. Я никогда не мог себе представить, что он придет и поговорит со мной. Он великий игрок и великий человек. Вот почему он великая личность и в футболе, и за его пределами. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда Роналду приходит поговорить с вами перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить, что мы можем что-то сделать сегодня.

Я получил майку Роналду, и мы прошли в следующий раунд. Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю, никто не поверит, что мы это сделаем. Никто не поверит, что мы сможем победить Португалию, но именно поэтому мы сильная команда. Если есть хотя бы 1% шансов, мы показали, что можем это сделать.

Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч. Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили».

Сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Команда набрала 4 очка и вышла с 3-го места. В 1/8 грузины встретятся со сборной Испании.

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Вилли Саньоль Хвича Кварацхелия сборная Португалии по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Грузия - Португалия пресс-конференция
Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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