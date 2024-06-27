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  4. ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 00:09 |
1803
13

ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было

Грузины неожиданно победили Португалию

27 июня 2024, 00:09 |
1803
13
ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

26 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сенсационную победу в матче одержала сборная Грузии (2:0). На 2-й минуте матча Грузия вышла вперед, голом отметился Хвича Кварацхелия, а на 57-й минуте счет в матче 2:0 сделал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который реализовал пенальти.

Благодаря этой победе сборная Грузии заняла 3 место в группе с 4 очками и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы! Отметим, что для грузин это и первое выступление на финальной стадии Евро.

Евро-2024. Группа F, 26 июня.

Грузия – Португалия – 2:0

Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (пен)

ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 13
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Boodya
Ще й в дебютному Євро, молодці 
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+8
Archie1991
Грузинам потрібна була перемога, вони й грали на те, що їм було потрібно і їм байдуже на те, що це Португалія. Нашим розпіареним піжонам потрібно було теж перемагати, але вони вийшли на поле з настроєм не обіс.ратись від Бельгії більше ніж від Румунії, бо це ж "сама" Бельгія. От і вся різниця. 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
uausa
Одним треба була перемога кров з носа, іншим не треба було нічого.
Перемогли ті, кому треба було.
Тим не менше, вітаю сакартвело. БРАВО! Дуже шкода що в українському матчі теж  на таку перемогу  не спромоглися ті, кому вона була потрібна кров з носа.
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+4
Русланчик Шевченко
Респектище... а я так всем говорил, что для них сам факт попадания на ЧЕ, счастье, но ошибался...
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+3
Андрій Лупак
Грузини молодці, нація може пишатись цією збірною.
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+1
Lesovij7
У Челси был выбор купить мурчика или кварацхелию , повелись на интерес арсенала, забрать, перехватить у конкурентов, теперь будут кусать локти
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+1
Mikhail Storcheus
Молодці!!! Гідність попри все. Все заради перемоги, і повага в разі поразки!!! 
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0
ТвояМамка
Даже Грузия смогла.. а наши днари нет)
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0
Camoranesi
Гризуни грузини вигризли плей-офф
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Виграють чемпіонат.
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-1
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