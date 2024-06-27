ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было
Грузины неожиданно победили Португалию
26 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
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Сенсационную победу в матче одержала сборная Грузии (2:0). На 2-й минуте матча Грузия вышла вперед, голом отметился Хвича Кварацхелия, а на 57-й минуте счет в матче 2:0 сделал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который реализовал пенальти.
Благодаря этой победе сборная Грузии заняла 3 место в группе с 4 очками и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы! Отметим, что для грузин это и первое выступление на финальной стадии Евро.
Евро-2024. Группа F, 26 июня.
Грузия – Португалия – 2:0
Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (пен)
ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было
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