Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Забыли ее? Как пышногрудая Ивана Кнолль покорила стадионы Евро-2024
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 05:01 | Обновлено 27 июня 2024, 05:11
1985
1

ФОТО. Забыли ее? Как пышногрудая Ивана Кнолль покорила стадионы Евро-2024

Экс-мисс Хорватия и секс-символ ЧМ-2022 посетила чемпионат Европы в Германии

27 июня 2024, 05:01 | Обновлено 27 июня 2024, 05:11
1985
1
ФОТО. Забыли ее? Как пышногрудая Ивана Кнолль покорила стадионы Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

Экс-мисс Хорватия и самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 по футболу в Катаре Ивана Кнолль не пропустила Евро-2024, которое проходит на полях Германии.

Ивана присутствовала на всех трех поединках клетчатых в группе В. К сожалению, она не сумела помочь своей национальной команде – Лука Модрич и компания заняли итоговое 3-е место в квартете с 2 очками, которое не позволило пробиться в плей-офф.

Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры чемпионата мира 2022, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.

ФОТО. Забыли ее? Как пышногрудая Ивана Кнолль покорила стадионы Евро-2024

foto-zabyli-ee-kak-pyshnogrudaya-ivana-knoll-pokorila-stadiony-evro-2024
foto-zabyli-ee-kak-pyshnogrudaya-ivana-knoll-pokorila-stadiony-evro-2024-foto-1
foto-zabyli-ee-kak-pyshnogrudaya-ivana-knoll-pokorila-stadiony-evro-2024-foto-2
foto-zabyli-ee-kak-pyshnogrudaya-ivana-knoll-pokorila-stadiony-evro-2024-foto-3
foto-zabyli-ee-kak-pyshnogrudaya-ivana-knoll-pokorila-stadiony-evro-2024-foto-4
По теме:
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Неожиданно заслуженный лидер. Список бомбардиров Евро-2024 перед плей-офф
Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
фото фотогалерея Ивана Кнолль сборная Хорватии по футболу фанаты болельщики Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26 июня 2024, 20:00 1
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»

Британец отдал должное Александру

Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Бокс | 26 июня 2024, 09:24 6
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF

Дэн Рафаэль утверждает, что у Усика не было выбора

Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26.06.2024, 23:59
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Гол будущего игрока Челси. Эквадор переиграл Ямайку на Копа Америка 2024
Футбол | 27.06.2024, 03:39
Гол будущего игрока Челси. Эквадор переиграл Ямайку на Копа Америка 2024
Гол будущего игрока Челси. Эквадор переиграл Ямайку на Копа Америка 2024
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 26.06.2024, 11:35
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Glory to Ukraine
Хз хз
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
26.06.2024, 21:49 18
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 9
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 12
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 16
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем