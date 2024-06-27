Экс-мисс Хорватия и самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 по футболу в Катаре Ивана Кнолль не пропустила Евро-2024, которое проходит на полях Германии.

Ивана присутствовала на всех трех поединках клетчатых в группе В. К сожалению, она не сумела помочь своей национальной команде – Лука Модрич и компания заняли итоговое 3-е место в квартете с 2 очками, которое не позволило пробиться в плей-офф.

Кнолль стала интернет-сенсацией после того, как надела несколько пикантных нарядов на игры чемпионата мира 2022, расширив границы строгого дресс-кода в Катаре для женщин. Пышногрудая модель даже заявила, что пройдется топлесс, если Хорватии удастся выиграть чемпионат мира, но команда Златко Далича заняла третье место.

ФОТО. Забыли ее? Как пышногрудая Ивана Кнолль покорила стадионы Евро-2024