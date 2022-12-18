ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль посетила матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

Сексуальная хорватская болельщица снова порадовала болельщиков своим появлением на стадионе, активно фотографировалась и общалась с фанатами.

Недавно Ивана заявила, что получала предложения выйти замуж за футболистов, которые играли на этом Мундиале.

К слову, поединок между национальными командами Хорватии и Марокко завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine