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  4. ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 02:10 |
1615
0

ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой

Ивана Кнолль побывала на матче ЧМ-2022 за третье место

18 декабря 2022, 02:10 |
1615
0
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль посетила матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

Сексуальная хорватская болельщица снова порадовала болельщиков своим появлением на стадионе, активно фотографировалась и общалась с фанатами.

Недавно Ивана заявила, что получала предложения выйти замуж за футболистов, которые играли на этом Мундиале.

К слову, поединок между национальными командами Хорватии и Марокко завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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