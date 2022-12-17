Переплавили серебро в бронзу. Хорватия добыла третье место на ЧМ-2022

​На удивление быстро пронесся сумасшедший месяц футбола за просмотром матчей чемпионата мира-2022, и хотя далеко не каждому украинцу удавалось совместить свободное время для этой цели и расписание отключений электроэнергии, однако состав пар в двух заключительных противостояниях международных соревнований точно всем был известен. В определенной степени сенсационно продолжалось шествие сборных Хорватии и Марокко в направлении финальной стадии мундиаля, однако на последнем шаге их остановили Аргентина и Франция соответственно, поэтому абсолютной сказки для каждой из этих стран так и не было написано.

Однако у глобальных соревнований довольно интересная опция проведения матчей за третье место, и если некоторым статусным коллективам «бронзовые» комплекты наград могут откровенно не идти к лицу, то действующие обладатели «серебряных» наград предыдущего чемпионата мира под руководством Златко Далича точно не отказались бы от очередного признания. В любом случае, после первой встречи «клетчатых» и «атласных львов» в первом туре группового этапа осталось слишком много вопросов из-за банального отсутствия голов.

Многие считают, что ничего такого интересного в матчах за третье место не может быть по определению, однако уже с первых минут команды Далича и Валида Реграги принялись опровергать этот тезис. Прессинг от Хорватии дал результат уже на седьмой минуте, когда остроумно разыгранный штрафной подачей Майера к левому флангу чужих владений завершился сбросом головой от Перишича на Гвардиола, а тот в эффектном прыжке направил удар головой в ближний угол.

Что интересно, Марокко к тому моменту едва добирался до центральной линии во время своих позиционных атак, однако когда их голкипера обидели впервые в этом матче, то сразу же нашёлся ответ в виде подачи со стандарта от Зиеша с правого фланга, который тот же Майер небрежно перевел на дальнюю стойку для завершения от центрального защитника Дари. И только после этого команды начали играть именно в тот взвешенный и осторожный футбол, который от них и ожидали увидеть болельщики.

Фактически ничего не наблюдали зрители в большей части первого тайма, кроме большого количества ошибок и борьбы с обеих сторон. Однако уже в завершение первой половины Хорватии удалось поднять темп движения собственного нападения перед чужим штрафным, что в итоге привело к сумасшедшему по технике выполнения подкрученного удара Оршича от левого угла штрафного в под дальнюю стойку, за счет которого коллектив Далича в конце концов оставил за собой довольно ровную первую половину встречи.

После перерыва Реграги присоединил к игре атакующего игрока Ильяса Чейра, однако это никоим образом не помогло его команде свободнее чувствовать себя на чужой половине поля. Это лишь в завершение полного игрового часа оба тренера начнут проводить массированные перестановки в составах своих команд, хоть немного ускоряющий неторопливый ход событий на футбольном поле. Относительно голевых моментов мы вообще почти ничего припомнить не могли, потому что команды не отдалялись от центральной линии.

Катарскому арбитру Абдулрахману Аль-Джасиму в таких условиях работалось относительно комфортно, однако внезапное ускорение с обеих сторон перед началом заключительного отрезка игры заставило его ошибиться. Последовательное падение Гвардиола и Хакими на флангах штрафных площадок с обеих сторон поля чудом не завершилось назначениями пенальти, даже при использовании VAR. Эти моменты раззадорили марокканцев, но в ответственный отрезок все же было бы лучше заходить с холодной головой.

Возможно, именно покоя не хватило Эн-Несири во время убийственных моментов перед чужим вратарским под конец противостояния, потому что форвард то попадал в голкипера с близкого расстояния, то пробивал выше ворот головой. В конце концов сил у «Атласских львов» хватило лишь на давление на арбитра уже после финального свистка.

В итоге «бронзовый» комплект наград чемпионата мира-2022 в Катаре достались сборной Хорватии, а для Марокко выступления на этом турнире завершились на четвертом месте.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место

Хорватия – Марокко - 2:1

Гвардиол, 7, Оршич, 42 – Дари, 9

Унахи, 69, Амалла, 83

Хорватия: Ливакович – Шутало, Гвардиол, Станишич – Перишич, Модрич, Ковачич, Майер (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Ливая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61).

Марокко: Буну – Аттият-Аллах, Эль Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Хакими – Амрабат, Эль-Ханнус (Унахи, 55), Сабири (Чейр, 46) – Буфаль (Зарури, 64), Эн-Несири, Зиеш.

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джасим (Катар).

Стадион: «Международный стадион Халифа» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 13 (4) – 7 (2)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 2 – 2.

ХОРВАТИЯ - МАРОККО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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