Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переплавили серебро в бронзу. Хорватия добыла третье место на ЧМ-2022
Чемпионат мира
Хорватия
17.12.2022, FT 2 : 1
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:56 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:27
4871
10

Переплавили серебро в бронзу. Хорватия добыла третье место на ЧМ-2022

Команда Златко Далича одолела главную сенсацию турнира – сборную Марокко

17 декабря 2022, 18:56 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:27
4871
10
Переплавили серебро в бронзу. Хорватия добыла третье место на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

​На удивление быстро пронесся сумасшедший месяц футбола за просмотром матчей чемпионата мира-2022, и хотя далеко не каждому украинцу удавалось совместить свободное время для этой цели и расписание отключений электроэнергии, однако состав пар в двух заключительных противостояниях международных соревнований точно всем был известен. В определенной степени сенсационно продолжалось шествие сборных Хорватии и Марокко в направлении финальной стадии мундиаля, однако на последнем шаге их остановили Аргентина и Франция соответственно, поэтому абсолютной сказки для каждой из этих стран так и не было написано.

Однако у глобальных соревнований довольно интересная опция проведения матчей за третье место, и если некоторым статусным коллективам «бронзовые» комплекты наград могут откровенно не идти к лицу, то действующие обладатели «серебряных» наград предыдущего чемпионата мира под руководством Златко Далича точно не отказались бы от очередного признания. В любом случае, после первой встречи «клетчатых» и «атласных львов» в первом туре группового этапа осталось слишком много вопросов из-за банального отсутствия голов.

Многие считают, что ничего такого интересного в матчах за третье место не может быть по определению, однако уже с первых минут команды Далича и Валида Реграги принялись опровергать этот тезис. Прессинг от Хорватии дал результат уже на седьмой минуте, когда остроумно разыгранный штрафной подачей Майера к левому флангу чужих владений завершился сбросом головой от Перишича на Гвардиола, а тот в эффектном прыжке направил удар головой в ближний угол.

Что интересно, Марокко к тому моменту едва добирался до центральной линии во время своих позиционных атак, однако когда их голкипера обидели впервые в этом матче, то сразу же нашёлся ответ в виде подачи со стандарта от Зиеша с правого фланга, который тот же Майер небрежно перевел на дальнюю стойку для завершения от центрального защитника Дари. И только после этого команды начали играть именно в тот взвешенный и осторожный футбол, который от них и ожидали увидеть болельщики.

Фактически ничего не наблюдали зрители в большей части первого тайма, кроме большого количества ошибок и борьбы с обеих сторон. Однако уже в завершение первой половины Хорватии удалось поднять темп движения собственного нападения перед чужим штрафным, что в итоге привело к сумасшедшему по технике выполнения подкрученного удара Оршича от левого угла штрафного в под дальнюю стойку, за счет которого коллектив Далича в конце концов оставил за собой довольно ровную первую половину встречи.

После перерыва Реграги присоединил к игре атакующего игрока Ильяса Чейра, однако это никоим образом не помогло его команде свободнее чувствовать себя на чужой половине поля. Это лишь в завершение полного игрового часа оба тренера начнут проводить массированные перестановки в составах своих команд, хоть немного ускоряющий неторопливый ход событий на футбольном поле. Относительно голевых моментов мы вообще почти ничего припомнить не могли, потому что команды не отдалялись от центральной линии.

Катарскому арбитру Абдулрахману Аль-Джасиму в таких условиях работалось относительно комфортно, однако внезапное ускорение с обеих сторон перед началом заключительного отрезка игры заставило его ошибиться. Последовательное падение Гвардиола и Хакими на флангах штрафных площадок с обеих сторон поля чудом не завершилось назначениями пенальти, даже при использовании VAR. Эти моменты раззадорили марокканцев, но в ответственный отрезок все же было бы лучше заходить с холодной головой.

Возможно, именно покоя не хватило Эн-Несири во время убийственных моментов перед чужим вратарским под конец противостояния, потому что форвард то попадал в голкипера с близкого расстояния, то пробивал выше ворот головой. В конце концов сил у «Атласских львов» хватило лишь на давление на арбитра уже после финального свистка.

В итоге «бронзовый» комплект наград чемпионата мира-2022 в Катаре достались сборной Хорватии, а для Марокко выступления на этом турнире завершились на четвертом месте.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место

Хорватия – Марокко - 2:1

Гвардиол, 7, Оршич, 42 – Дари, 9

Унахи, 69, Амалла, 83

Хорватия: Ливакович – Шутало, Гвардиол, Станишич – Перишич, Модрич, Ковачич, Майер (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Ливая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61).

Марокко: Буну – Аттият-Аллах, Эль Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Хакими – Амрабат, Эль-Ханнус (Унахи, 55), Сабири (Чейр, 46) – Буфаль (Зарури, 64), Эн-Несири, Зиеш.

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джасим (Катар).

Стадион: «Международный стадион Халифа» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 13 (4) – 7 (2)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 2 – 2.

ХОРВАТИЯ - МАРОККО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Мислав ОРШИЧ: «Не могу осознать, чего мы добились»
Сколько ждать первого гола в финале?
сборная Марокко по футболу сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Марокко отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
Биатлон | 17 декабря 2022, 13:59 4
Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании

Лучший результат сезона в личных гонках для Украины

ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения
Бокс | 16 декабря 2022, 20:32 0
ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения
ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения

Известный боксер встретился с украинскими защитниками

ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Футбол | 16.12.2022, 19:33
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Война | 17.12.2022, 09:59
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
Футбол | 17.12.2022, 18:25
Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Молодцы братушки хорваты,подтвердили класс в очередной раз
Ответить
+5
inspekcha85
Вспомнился прошлый финал в Москве,награждение...Путин поганый под зонтом  и мокрые президенты Франции и Хорватии.Позорище...
Ответить
+3
Alex K
Цікавий матч. Завтра очікуємо не менш цікавого фіналу 👌🏻
Ответить
+3
Макс Максов
Гол Оршича звісно прикраса цього матчу! Хорватів з перемогою!
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Краса. Вітаю хорватів, підтвердили свій клас.
Ответить
+2
Fdail
Хорватів вітаю, але особисто вболівав за Мароко. По-справжньому гарна команда. Та й перша африканська країна, передавша Україні запчастини до танків)))), але вони без цього заслуговували бронзи. 
Ответить
0
Фанькин кот
Слава Хорватии! Такая маленькая страна, меньше Киева, и столько титулов. Мы должны учится у хорватов.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
bolelschik
Остается сожалеть, что судьбу матча решил случайный гол...
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
16.12.2022, 11:15 4
Футбол
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Я уволил 10 генералов, еще один застрелился»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Я уволил 10 генералов, еще один застрелился»
16.12.2022, 15:11
Война
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
16.12.2022, 16:28 4
Биатлон
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 16
Футбол
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 11
Футбол
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
16.12.2022, 18:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности