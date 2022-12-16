В субботу, 17-го декабря, состоится поединок матча за третье место чемпионата мира, в котором сразятся Хорватия и Марокко. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «Международный стадион Халифа», начало в 17:00.

Коллектив Златко Далича на этот раз не сумел обеспечить себе неожиданное присутствие в повторении финала мундиаля-2018 против Франции, поэтому точно понизит свой статус с действующих обладателей «серебра» мирового первенства. Но добудут ли хорваты «бронзу» в Катаре – большой вопрос. Футболисты Валида Реграги уже шокировали такие топ-сборные Европы так Бельгия, Испания и Португалия и точно не намерены останавливаться после неудачи против французов (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.