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17.12.2022 17:00 - : -
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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:41
315
0

Хорватия – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча за третье место чемпионата мира

16 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:41
315
0
Хорватия – Марокко. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17-го декабря, состоится поединок матча за третье место чемпионата мира, в котором сразятся Хорватия и Марокко. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «Международный стадион Халифа», начало в 17:00.

Коллектив Златко Далича на этот раз не сумел обеспечить себе неожиданное присутствие в повторении финала мундиаля-2018 против Франции, поэтому точно понизит свой статус с действующих обладателей «серебра» мирового первенства. Но добудут ли хорваты «бронзу» в Катаре – большой вопрос. Футболисты Валида Реграги уже шокировали такие топ-сборные Европы так Бельгия, Испания и Португалия и точно не намерены останавливаться после неудачи против французов (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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