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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:20
15144
1

Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре

17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:20
15144
1
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17-го декабря, состоялся поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором сыграли Хорватия и Марокко.

Матч прошел в городе Эр-Райан, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

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Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место

Хорватия – Марокко – 2:1

ГОЛ! 1:0 Гвардиол, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Дари, 9 мин.

ГОЛ! 2:1 Оршич, 42 мин.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Хорватия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Дари (Марокко).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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AЛВ
Хорватія- РЕСПЕКТ.!!!
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