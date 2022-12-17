В субботу, 17-го декабря, состоялся поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором сыграли Хорватия и Марокко.

Матч прошел в городе Эр-Райан, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».

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Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место

Хорватия – Марокко – 2:1

ГОЛ! 1:0 Гвардиол, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Дари, 9 мин.

ГОЛ! 2:1 Оршич, 42 мин.