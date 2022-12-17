Чемпионат мира17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:20
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Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре
17 декабря 2022, 18:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:20
15144
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В субботу, 17-го декабря, состоялся поединок за третье место ЧМ-2022 по футболу в Катаре, в котором сыграли Хорватия и Марокко.
Матч прошел в городе Эр-Райан, на поле стадиона «Международный стадион Халифа».
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Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место
Хорватия – Марокко – 2:1
ГОЛ! 1:0 Гвардиол, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Дари, 9 мин.
ГОЛ! 2:1 Оршич, 42 мин.
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Хорватия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Дари (Марокко).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Хорватия).
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