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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 06:39 |
221
0

Хорватия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 декабря в 17:00 поединок за третье место Мундиаля-2022

16 декабря 2022, 06:39 |
221
0
Хорватия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Марокко.

Поединок состоится на стадионе «Халифа» в Дохе. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

  • Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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Источник Sport.ua
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