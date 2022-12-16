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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 21:25 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:42
455
0

Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Действующее «серебро» сразится за «бронзу» против главной сенсации плей-офф

16 декабря 2022, 21:25 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:42
455
0
Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, в Дохе на стадионе «Международный стадион Халифа» состоится матч за третье место чемпионата мира-2022, в котором сыграют Хорватия и Марокко. Стартовый свисток катарского рефери Абдулрахмана Аль-Джасима прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Хорватия


Поскольку чемпионат мира-2022 в Катаре уместился ровно в четыре недели, каждая из четырех команд, которым удалось достичь финальных дней состязания, фактически прожила полный цикл интенсивных противостояний. Кто-то на этом пути был более стабильным, а кто-то, как, например, коллектив Златко Далича, начал групповой этап с посредственной игры против Марокко в рамках квартета F (0:0), но затем без особых шансов уступил лишь в полуфинальной стадии Аргентине (0:3). Действительно редко удается наблюдать за тем, как команды в очном противостоянии начинают для себя мундиаль, потом в такой же паре его и завершают, но уже с достаточно хорошо слышимым звоном медалей. Пусть и «бронзового» отлива.

К слову, в той самой группе «клетчатые» таки уступили первую строчку африканским соперникам, одержав победу лишь над Канадой (4:1), тогда как с Бельгией в последнем туре хорватов вполне устраивала и ничья (0:0). Что характерно – затем у команды Далича были матчи против Японии и Бразилии в плей-офф, основное время в которых неизменно завершалось вничью со счетом 1:1, а уже после дополнительного времени европейская сборная пробивала пенальти лучше, чем это делали соперники.

Единственное, над чем стоит задуматься тренерскому штабу сборной Хорватии, так это над заменой для железно основного опорного полузащитника Марсело Брозовича, который из-за проблем с мышцами пропустит крайне важный матч для своей страны. Заменить опытного исполнителя есть кем – тот же опорник франкфуртского «Айнтрахта» Кристиан Якич ждет своего звездного часа, но есть и более открытый вариант с будущим соперником донецкого «Шахтера» по Лиге Европы УЕФА в составе французского «Ренна» – Ловро Майером. Тут уже решать лично Даличу.

Марокко


Сборная Марокко – настоящий феномен этого чемпионата мира. Африканский коллектив заручился невиданной силы поддержкой на трибунах, и фактически каждый матч в Катаре играет как дома, и при этом до последнего удерживал сенсационный нулевой показатель количества пропущенных мячей непосредственно от игроков команд-соперниц аж до злополучного матча против Франции в полуфинале (0:2). Как уже было упомянуто, именно против хорватов начинали свой путь «атласные львы» на групповом этапе, и в том матче команда Валида Реграги запомнилась разве что своим боевым характером.

Это только потом, когда Бельгия сгорела в красных песках марокканской пустыни (0:2), мы действительно увидели лучшие игровые качества хладнокровных африканцев. Победа над Канадой (2:1) увенчала для них восхитительный групповой этап, но выход с первой строчки квартета прямиком на Испанию, которая откровенно старалась подгадать именно такой сценарий, казался финишным флагом. Оказалось, что из любителей красного цвета домой после 1/8 финала поехали именно представители Пиренейского полуострова (0:0, 0:3 – пен.), проложив тем самым маршрут для своих западных соседей, португальцев, которые в звездном составе также покинули турнир (0:1).

С Францией подобные трюки у команды Реграги уже не прошли, и вдобавок она еще и лишилась центрального защитника Ромена Саисса, в лазарет к которому рискуют отправиться Наиф Агерд и Нуссаир Мазрауи. Потери в линии обороны сопровождали марокканцев по ходу всего турнира, однако одновременно трех ключевых игроков стартового состава им заменить будет очень сложно. Против той же Франции подобные рокировки привели к краху, но там и уровень соперников соответствовал.

Ориентировочные составы


Хорватия: Ливакович – Соса, Шутало, Ловрен, Юранович – Модрич, Якич, Ковачич – Перишич, Петкович, Крамарич.

Марокко: Буну – Аттьят-Аллах, Дари, Эль Ямик, Хакими – Амалла, Амрабат, Унахи – Буфаль, Эн-Несири, Зийех.

Не сыграют: Брозович – Саисс.

17 декабря, суббота

Хорватия – Марокко
Доха. «Международный стадион Халифа». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне Спорт
ХОРВАТИЯ – МАРОККО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Абдулрахман Аль-Джасим (Катар)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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