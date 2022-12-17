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Чемпионат мира
Хорватия
17.12.2022, FT 2 : 1
Марокко
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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 23:40 | Обновлено 17 декабря 2022, 23:50
294
0

Златко ДАЛИЧ: «Эта бронза для сборной Хорватии имеет золотой оттенок»

Хорватская команда попала в топ-3 на двух чемпионатах мира подряд

17 декабря 2022, 23:40 | Обновлено 17 декабря 2022, 23:50
294
0
Златко ДАЛИЧ: «Эта бронза для сборной Хорватии имеет золотой оттенок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал матч за третье место чемпионата мира 2022 против команды Марокко (2:1).

«Это бронза с золотым оттенком. Эта медаль – для всего хорватского народа. Для каждого, кто болел за нас. Это был непростой матч. Мы попали в топ-3 лучших на двух чемпионатах мира подряд.

Я бы посвятил эту победу Мирославу Блажевичу [хорватскому коучу, который выиграл бронзу на ЧМ-1998], который все это начал. Это для него. Я могу выиграть 5 медалей, но он всегда останется лучшим тренером.

Мало кто ожидал от нас такого результата. Все ребята – молодцы: старались и играли по счету. Это фантастическое достижение».

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Хорватия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Дари (Марокко).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Хорватия).
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Источник Index.hr
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