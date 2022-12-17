Златко ДАЛИЧ: «Эта бронза для сборной Хорватии имеет золотой оттенок»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал матч за третье место чемпионата мира 2022 против команды Марокко (2:1).

«Это бронза с золотым оттенком. Эта медаль – для всего хорватского народа. Для каждого, кто болел за нас. Это был непростой матч. Мы попали в топ-3 лучших на двух чемпионатах мира подряд.

Я бы посвятил эту победу Мирославу Блажевичу [хорватскому коучу, который выиграл бронзу на ЧМ-1998], который все это начал. Это для него. Я могу выиграть 5 медалей, но он всегда останется лучшим тренером.

Мало кто ожидал от нас такого результата. Все ребята – молодцы: старались и играли по счету. Это фантастическое достижение».