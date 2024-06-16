Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 июня в 19:15 проходит финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

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Во Франции играют победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых.

ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин

ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин

Видеозапись матча