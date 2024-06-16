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Молодежные турниры
16 июня 2024, 19:45 | Обновлено 16 июня 2024, 19:58
269
0

Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального поединка турнира Мориса Ревелло

16 июня 2024, 19:45 | Обновлено 16 июня 2024, 19:58
269
0
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суспільне

16 июня в 19:15 проходит финальный матч международного турнира Мориса Ревелло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во Франции играют победители групп – сборные Украины U-23 и Кот-д'Ивуара U-20.

На 7-й минуте Денис Шостак вывел Украину U-23 вперед в финале турнира во Франции. Затем Максим Хлань удвоил перевес сине-желтых.

ГОЛ! 1:0. Денис Шостак, 7 мин

ГОЛ! 2:0. Максим Хлань, 31 мин

Видеозапись матча

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Руслан Ротань видео голов и обзор Денис Шостак сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Кот-д'Ивуар - Украина сборная Кот-д'Ивуара по футболу U-20 Максим Хлань
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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