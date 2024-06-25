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  4. На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 00:35 | Обновлено 25 июня 2024, 01:18
1181
0

На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024

Соперником итальянской команды в 1/8 финала будет сборная Швейцарии

25 июня 2024, 00:35 | Обновлено 25 июня 2024, 01:18
1181
0
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоялись заключительные матчи группы B Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Италия забила важный гол в ворота Хорватии на 90+8 минуте и добилась ничьей (1:1). Испания обыграла Албанию (1:0) благодаря голу Феррана Торреса.

Итоговое положение в группе B: Испания – 9 очков, Италия – 4, Хорватия – 2, Албания – 1.

Испания и Италия вышли в плей-офф, а шансы Хорватии в рейтинге третьих мест – крайне низкие.

Соперником Италии в 1/8 финала будет Швейцария, а оппонент для Испании определится позже (третья команда групп D, E или F).

Поединок между Швейцарией и Италией состоится 29 июня в 19:00 в Берлине на Олимпиаштадионе.

Путевки в 1/8 финала имеют 5 сборных – Испания, Германия, Португалия, Италия, Швейцария.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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