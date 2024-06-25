Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Испания и Италия вышли в плей-офф, шансы Хорватии призрачные
Вечером 24 июня состоялись матчи 3-го тура группы B Евро-2024.
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Испания обыграла Албанию (1:0) благодаря голу Феррана Торреса на 13-й минуте. Италия забила спасительный гол в ворота Хорватии на 90+8 минуте (1:1).
Итоговое положение в группе B: Испания – 9 очков, Италия – 4, Хорватия – 2, Албания – 1.
Испания и Италия вышли в плей-офф, а шансы Хорватии в рейтинге третьих мест – крайне низкие.
В 1/8 финала выходят две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучших сборных из 6 в рейтинге третьих мест.
Соперником Италии в 1/8 финала будет Швейцария, а оппонент для Испании определится позже (третья команда групп D, E или F).
Хорватам нужно, чтобы Чехия и Грузия проиграли свои матчи 3-го тура в группе F, а также, чтобы в группе C у третьего места получилась разница мячей хуже, чем 3–6, например, чтобы Словения потерпела разгромное поражение от Англии в три мяча и более.
Все эти расклады имеют крайне низкую вероятность, и шансы Хорватии на выход в 1/8 финала призрачные (оцениваются в 2%).
Ничья в матче Италии и Хорватии – на руку сборной Украины. Если в 3-м туре группы B Украина уступит Бельгии, а Словакия проигрывает Румынии, то сине-желтые с 3 очками займут 3-е место. При этом Украина точно будет опережать Хорватию в рейтинге третьих мест.
Евро-2024. Группа B
3-й тур, 24 июня
Албания – Испания – 0:1
Гол: Ферран Торрес, 13
Хорватия – Италия – 1:1
Голы: Модрич, 55 – Дзакканьи, 90+8
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