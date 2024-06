Ювентус собирается купить опытного вратаря за 18 млн евро

Итальянский «Ювентус» собирается в летнее межсезонье купить 26-летнего вратаря Монцы Микеле Ди Грегорио.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Юве» заплатит за трансфер «Монце» сумму в размере 18 млн евро.

Трансфер не будет зависеть от будущего вратаря туринского клуба Войцеха Щенсны, который может перейти в саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Микеле де Грегорио в сезоне 2023/24 сыграл за «Монцу» 33 матча Серии A, а также 1 поединок Кубка Италии.

⚫️⚪️ Juventus plan to sign Di Gregorio won’t change whatever happens with Szczesny to Al Nassr.



Deal still in stand-by for Szczesny, up to Al Nassr to make final decision after green light from the GK.



🔐 Di Gregorio will sign for Juve on €18m deal, here we go 100% confirmed. pic.twitter.com/H1RSTokRIw