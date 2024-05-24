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  4. Ювентус в шаге от подписания лучшего вратаря сезона в Серии А
Италия
24 мая 2024, 20:44 |
956
0

Ювентус в шаге от подписания лучшего вратаря сезона в Серии А

Микеле Ди Грегорио покинет «Монцу»

24 мая 2024, 20:44 |
956
0
Ювентус в шаге от подписания лучшего вратаря сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Микеле Ди Грегорио

Туринский «Ювентус» находится в шаге от подписания голкипера «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сумма трансфера Ди Грегорио составит 20 миллионов евро. 10% от этой суммы отправятся миланскому «Интеру», воспитанником которого является 26-летний вратарь.

Напомним, сегодня Ди Грегорио был признан лучшим вратарем Серии А сезона 2023/2024. В нынешнем сезоне на счету Ди Грегорио 34 матча за «Монцу» во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и 14 раз отстоял «на ноль».

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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