Ювентус в шаге от подписания лучшего вратаря сезона в Серии А

Туринский «Ювентус» находится в шаге от подписания голкипера «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сумма трансфера Ди Грегорио составит 20 миллионов евро. 10% от этой суммы отправятся миланскому «Интеру», воспитанником которого является 26-летний вратарь.

Напомним, сегодня Ди Грегорио был признан лучшим вратарем Серии А сезона 2023/2024. В нынешнем сезоне на счету Ди Грегорио 34 матча за «Монцу» во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и 14 раз отстоял «на ноль».