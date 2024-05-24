Ювентус в шаге от подписания лучшего вратаря сезона в Серии А
Микеле Ди Грегорио покинет «Монцу»
Туринский «Ювентус» находится в шаге от подписания голкипера «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, сумма трансфера Ди Грегорио составит 20 миллионов евро. 10% от этой суммы отправятся миланскому «Интеру», воспитанником которого является 26-летний вратарь.
Напомним, сегодня Ди Грегорио был признан лучшим вратарем Серии А сезона 2023/2024. В нынешнем сезоне на счету Ди Грегорио 34 матча за «Монцу» во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и 14 раз отстоял «на ноль».
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