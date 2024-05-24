Капитан Интера – MVP сезона в Серии А
Награда досталась Лаутаро Мартинесу
Серия А объявила имена лучших игроков чемпионата Италии сезона 2023/2024. Большинство наград отправились в стан чемпиона, миланского «Интера».
Лаутаро Мартинес стал MVP сезона, Симоне Индзаги – лучшим тренером, Алессандро Бастони – лучшим защитником, а Хакан Чалханоглу – лучшим хавбеком.
Победители всех номинаций сезона 2023/2024:
MVP сезона – Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
Вратарь сезона – Микеле Ди Грегорио (Италия, Монца)
Защитник сезона – Алессандро Бастони (Италия, Интер)
Полузащитник сезона – Хакан Чалханоглу (Турция, Интер)
Форвард сезона – Душан Влахович (Сербия, Ювентус)
Лучший молодой игрок – Джощуа Зиркзе (Нидерланды, Болонья)
Тренер сезона – Симоне Индзаги (Италия, Интер)
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