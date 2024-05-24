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Италия
24 мая 2024, 19:19 |
394
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Капитан Интера – MVP сезона в Серии А

Награда досталась Лаутаро Мартинесу

24 мая 2024, 19:19 |
394
0
Капитан Интера – MVP сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Серия А объявила имена лучших игроков чемпионата Италии сезона 2023/2024. Большинство наград отправились в стан чемпиона, миланского «Интера».

Лаутаро Мартинес стал MVP сезона, Симоне Индзаги – лучшим тренером, Алессандро Бастони – лучшим защитником, а Хакан Чалханоглу – лучшим хавбеком.

Победители всех номинаций сезона 2023/2024:

MVP сезона – Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

Вратарь сезона – Микеле Ди Грегорио (Италия, Монца)

Защитник сезона – Алессандро Бастони (Италия, Интер)

Полузащитник сезона – Хакан Чалханоглу (Турция, Интер)

Форвард сезона – Душан Влахович (Сербия, Ювентус)

Лучший молодой игрок – Джощуа Зиркзе (Нидерланды, Болонья)

Тренер сезона – Симоне Индзаги (Италия, Интер)

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Серия A Лаутаро Мартинес Интер Милан Симоне Индзаги Алессандро Бастони Хакан Чалханоглу Микеле Ди Грегорио Монца Душан Влахович Ювентус Джошуа Зиркзе Болонья
Олег Дидух Источник: Серия A
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