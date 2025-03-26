Ключевой игрок Реала решил покинуть клуб. Хочет к легенде футбола

Ключевой защитник мадридского «Реала» решил покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер решил покинуть клуб. Немецкий центрбек планирует доиграть за «Реал» до завершения своего контракта (до лета 2026), а затем перейти в Саудовский чемпионат.

У Рюдигера уже был контракт с клубом «Аль-Наср», за который играет легендарный нападающий Криштиану Роналду.

В этом сезоне Рюдигер провел 40 матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что «Реал» запланировал сумасшедший обмен победителями ЛЧ.