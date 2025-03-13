Реал планирует безумный обмен победителями ЛЧ. Они оба француза

Мадридский «Реал» интересуется французским защитником итальянского «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб планирует предложить «россонери» обменять 27-летнего футболиста на своего левого защитника Ферлана Менди, который также является игроком национальной сборной Франции. Интересно, что при этом «сливочные» планируют закрыть сделку без доплаты.

В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

На счету Ферлана Менди 28 поединков за «Реал» и 1 ассист. Ценник на него – 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продать Ферлана Менди.