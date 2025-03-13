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  4. Реал планирует безумный обмен победителями ЛЧ. Они оба француза
Испания
13 марта 2025, 11:19 |
728
1

Реал планирует безумный обмен победителями ЛЧ. Они оба француза

Тео Эрнандес может оставить «Милан» в обмен на Ферлана Менди

13 марта 2025, 11:19 |
728
1
Реал планирует безумный обмен победителями ЛЧ. Они оба француза
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Мадридский «Реал» интересуется французским защитником итальянского «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб планирует предложить «россонери» обменять 27-летнего футболиста на своего левого защитника Ферлана Менди, который также является игроком национальной сборной Франции. Интересно, что при этом «сливочные» планируют закрыть сделку без доплаты.

В сезоне 2024/25 Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

На счету Ферлана Менди 28 поединков за «Реал» и 1 ассист. Ценник на него – 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продать Ферлана Менди.

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Милан трансферы Реал Мадрид Тео Эрнандес трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Ферлан Менди
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Saar
Якщо Реал ще й доплате лямів 30+Менді, то хай Мілан відпускає Тео.
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