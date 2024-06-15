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Евро
Испания
15.06.2024 19:00 – 39 2 : 0
Хорватия
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 18:57 | Обновлено 15 июня 2024, 19:40
3770
12

Испания – Хорватия – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка стартового тура Евро-2024

15 июня 2024, 18:57 | Обновлено 15 июня 2024, 19:40
3770
12
Испания – Хорватия – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия - 2:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32

Испания: Симон – Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри, Педри – Уильямс, Мората, Ямал.

Запасные: Рая, Ремиро, Вивиан, Мерино, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Гримальдо, Лапорт, Баэна, Субименди, Оярсабаль, Навас, Фермин, Перес.

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич, Брозович, Модрич - Крамарич, Будимир, Майер.

Запасные: Лабрович, Ивушич, Эрлич, Влашич, Перишич, Марио Пашалич, Петкович, Иванушец, Соса, Пьяца, Вида, Юранович, Марко Пашалич, Сучич, Батурина.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).

В субботу, 15 июня, состоится стартовый матч чемпионата Европы 2024 в группе В, которая по праву называется группой смерти, так как в ней собраны грозные и амбициозные сборные Испании, Хорватии и Италии, а также примкнувшая к ним Албания.

В первой игре кампании отношения между собой выяснят команды Испании и Хорватии. Поединок состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На финальных турнирах чемпионатов Европы сборные Испании и Хорватии встречались трижды.

На Евро-2012 они играли в одной группе. Тогда в матче, который состоялся в Гданьске, со счетом 1:0 победила фурия роха. На Евро-2016 «клетчатые» взяли реванш – победили в матче группы со счетом 2:1.

А на Евро-2020 пути-дорожки команд пересеклись в 1/8 финала. Основное время принесло ничью 3:3. Испанцы еще на 84-й минуте вели в счете 3:1, но пропустили дважды в оставшееся основное время. А в добавленное время голы Мораты и Оярсабаля принесли Испании победу – 5:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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Pavel_i_CO
Провал в захисті Хорватії.. Але одразу ж могли зрівняти.... А отримали другий. 
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+1
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Ковачич мог сравнять, но не вышло. Так шо вы там, свет у вас есть или нет? У меня вот есть, хотя по графику его не должно было быть, пришлось звонить ринату, чтобы не отключал меня
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+1
avk2307
хорваты почти сразу и отквитать могли... а в итоге 2-0
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+1
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Никого нет тут, по ходу овер дохуя людям ахметка гандон выключил свет))
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+1
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Remark
Ставка: Іспанія ІТБ 0.5
Прогноз: нічиї не буде.
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+1
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
ФАБИАН РУИС!!! ХАРОШ. Думал будет уныло, но испанцы так не заотели вату катать и уже два положили! Красота
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
МОРАТА!!!! Хорватска гоу хоум!!!
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0
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