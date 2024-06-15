Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия - 2:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32

Испания: Симон – Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри, Педри – Уильямс, Мората, Ямал.

Запасные: Рая, Ремиро, Вивиан, Мерино, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Гримальдо, Лапорт, Баэна, Субименди, Оярсабаль, Навас, Фермин, Перес.

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич, Брозович, Модрич - Крамарич, Будимир, Майер.

Запасные: Лабрович, Ивушич, Эрлич, Влашич, Перишич, Марио Пашалич, Петкович, Иванушец, Соса, Пьяца, Вида, Юранович, Марко Пашалич, Сучич, Батурина.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).

В субботу, 15 июня, состоится стартовый матч чемпионата Европы 2024 в группе В, которая по праву называется группой смерти, так как в ней собраны грозные и амбициозные сборные Испании, Хорватии и Италии, а также примкнувшая к ним Албания.

В первой игре кампании отношения между собой выяснят команды Испании и Хорватии. Поединок состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На финальных турнирах чемпионатов Европы сборные Испании и Хорватии встречались трижды.

На Евро-2012 они играли в одной группе. Тогда в матче, который состоялся в Гданьске, со счетом 1:0 победила фурия роха. На Евро-2016 «клетчатые» взяли реванш – победили в матче группы со счетом 2:1.

А на Евро-2020 пути-дорожки команд пересеклись в 1/8 финала. Основное время принесло ничью 3:3. Испанцы еще на 84-й минуте вели в счете 3:1, но пропустили дважды в оставшееся основное время. А в добавленное время голы Мораты и Оярсабаля принесли Испании победу – 5:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.