ВИДЕО. Мбаппе после перелома носа вернулся к тренировкам
Килиан все еще может помочь своей команде
В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0) В концовке второго тайма Дидье Дешам вынежден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.
К счастью, лидер атак трехцветных уже вернулся к тренировкам, хотя ранее и сообщалось, что Килиан больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.
Отметим, что 21 и 25 июня команда Дидье Дешама сыграет против Нидерландов и Польши соответственно. 25-летний форвард сможет вернуться к матчам плей-офф и будет играть в защитной маске.
🎥 🇫🇷 Les images du retour à l'entraînement de Kylian Mbappé. pic.twitter.com/jEXpY1wcUq— RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2024
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