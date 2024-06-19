ВИДЕО. Мбаппе после перелома носа вернулся к тренировкам

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0) В концовке второго тайма Дидье Дешам вынежден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.

К счастью, лидер атак трехцветных уже вернулся к тренировкам, хотя ранее и сообщалось, что Килиан больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.

Отметим, что 21 и 25 июня команда Дидье Дешама сыграет против Нидерландов и Польши соответственно. 25-летний форвард сможет вернуться к матчам плей-офф и будет играть в защитной маске.