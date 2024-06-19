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  4. ВИДЕО. Мбаппе после перелома носа вернулся к тренировкам
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 21:10 |
628
0

ВИДЕО. Мбаппе после перелома носа вернулся к тренировкам

Килиан все еще может помочь своей команде

19 июня 2024, 21:10 |
628
0
ВИДЕО. Мбаппе после перелома носа вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0) В концовке второго тайма Дидье Дешам вынежден был заменить Килиана Мбаппе – форвард получил серьезную травму носа.

К счастью, лидер атак трехцветных уже вернулся к тренировкам, хотя ранее и сообщалось, что Килиан больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.

Отметим, что 21 и 25 июня команда Дидье Дешама сыграет против Нидерландов и Польши соответственно. 25-летний форвард сможет вернуться к матчам плей-офф и будет играть в защитной маске.

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Владимир Клепач Источник: RMC Sport
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