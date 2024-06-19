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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 20:59 | Обновлено 19 июня 2024, 21:02
348
0

Как Шотландия ответит на 1:5. Составы на матч против Швейцарии

Ключевой матч для Шотландии в плане шансов выйти в плей-офф

19 июня 2024, 20:59 | Обновлено 19 июня 2024, 21:02
348
0
Как Шотландия ответит на 1:5. Составы на матч против Швейцарии

В 22:00 начнется матч второго тура чемпионата Европы между сборными Шотландии и Швейцарии. В первом туре шотландцы проиграли Германии 1:5, а швейцарцы одолели Венгрию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шотландия: Ганн, Хендри, Ралстон, Роберстон, Мактоминей, Гилмор, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Адамс

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ндойе, Шакири, Варгас

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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