Чемпионат Европы19 июня 2024, 20:59 | Обновлено 19 июня 2024, 21:02
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Как Шотландия ответит на 1:5. Составы на матч против Швейцарии
Ключевой матч для Шотландии в плане шансов выйти в плей-офф
19 июня 2024, 20:59 | Обновлено 19 июня 2024, 21:02
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В 22:00 начнется матч второго тура чемпионата Европы между сборными Шотландии и Швейцарии. В первом туре шотландцы проиграли Германии 1:5, а швейцарцы одолели Венгрию 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Шотландия: Ганн, Хендри, Ралстон, Роберстон, Мактоминей, Гилмор, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Адамс
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ндойе, Шакири, Варгас
Читайте также:Шотландия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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