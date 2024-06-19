ВИДЕО. Капитан Гюндоган забил второй гол Германии в матче с Венгрией

В среду, 19 июня, в 19:00 проходит матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте карусель пасов немцев закончилась переводом налево на Миттельштедта налево, прострел того на 11 метров и точный удар Гюндогана низом в правый угол.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 2:0

Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)

Гол Гюндогана