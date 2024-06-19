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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 20:31 | Обновлено 19 июня 2024, 20:48
833
1

ВИДЕО. Капитан Гюндоган забил второй гол Германии в матче с Венгрией

Выход в плей-офф почти оформлен

19 июня 2024, 20:31 | Обновлено 19 июня 2024, 20:48
833
1
ВИДЕО. Капитан Гюндоган забил второй гол Германии в матче с Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 проходит матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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На 67-й минуте карусель пасов немцев закончилась переводом налево на Миттельштедта налево, прострел того на 11 метров и точный удар Гюндогана низом в правый угол.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 2:0
Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)

Гол Гюндогана

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Где берут этих идиотов-комментаторов - только сумасшедшие могут так орать в микрофон, когда кто-то забивает гол...
Некому подсказать, что это полный дебилизм?
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