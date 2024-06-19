Чемпионат Европы19 июня 2024, 20:31 | Обновлено 19 июня 2024, 20:48
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ВИДЕО. Капитан Гюндоган забил второй гол Германии в матче с Венгрией
Выход в плей-офф почти оформлен
19 июня 2024, 20:31 | Обновлено 19 июня 2024, 20:48
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В среду, 19 июня, в 19:00 проходит матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.
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На 67-й минуте карусель пасов немцев закончилась переводом налево на Миттельштедта налево, прострел того на 11 метров и точный удар Гюндогана низом в правый угол.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.
Германия – Венгрия – 2:0
Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)
Гол Гюндогана
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