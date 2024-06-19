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  4. Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 11:40 |
2924
6

Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии

Полузащитник высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024

19 июня 2024, 11:40 |
2924
6
Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Проиграли закономерно. Такие поражения, как холодный душ, нужно помнить, куда мы приехали. Сейчас не стоит упускать голову, ведь у нас есть еще два матча, в которых мы можем кардинально все изменить, но каждый должен начать с себя.

Хочу попросить прощения у наших болельщиков за такую игру. Я с ними согласен, почему такой негатив – потому что ожидания от нас большие. Высказывания в отношении нас были закономерными. Я весь хейт воспринимаю нормально и адекватно, это все эмоции.

После таких падений нам надо подниматься и двигаться дальше, делать выводы и вносить коррективы.

В первые три часа после матча было много негативных сообщений, но потом все затихло и фанаты начали нас снова поддерживать. Я понимаю хейт, но у нас есть еще два матча», – сказал Судаков.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

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Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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Комментарии 6
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Перець
От менше треба пиздіти до матчів, а більше тренуватись, тоді буде результат
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+9
nick07
тобто до вечора 17 червня ви не розуміли куди потрапили?
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+6
Андрей Головнин
GANDONY! dymat nado ! ne o babkax!PIDARY
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+3
Ts.Ivan
Як на мене  ви вже за сильно  взялися за збірну і гравців, хіба ви не знали-знаєти? що збірна України  це така команда що може дати бій лідерам  а програти аутсайдерам .
До речі таке постійно відбувається , нічого  21 ми переможемо словаків а 26 бельгійців.
І тоді знову всі будуть говорити  що збірна України  найсильніша за всі часи
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0
Avaksi
Лаяти треба і є за що. Але не треба "знищувати". Поки що. От коли остаточно вилитять - ось тоді...
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-3
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