Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии

Полузащитник Георгий Судаков высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Проиграли закономерно. Такие поражения, как холодный душ, нужно помнить, куда мы приехали. Сейчас не стоит упускать голову, ведь у нас есть еще два матча, в которых мы можем кардинально все изменить, но каждый должен начать с себя.

Хочу попросить прощения у наших болельщиков за такую игру. Я с ними согласен, почему такой негатив – потому что ожидания от нас большие. Высказывания в отношении нас были закономерными. Я весь хейт воспринимаю нормально и адекватно, это все эмоции.

После таких падений нам надо подниматься и двигаться дальше, делать выводы и вносить коррективы.

В первые три часа после матча было много негативных сообщений, но потом все затихло и фанаты начали нас снова поддерживать. Я понимаю хейт, но у нас есть еще два матча», – сказал Судаков.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.