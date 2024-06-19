ВИДЕО. Реабилитировался за автогол. Гьязула спас Албанию от поражения

Сборная Албании на последних минутах компенсированного ко второму тайму времени сумела спастись от поражения в матче второго тура Евро-2024 против Хорватии – ничья 2:2.

Гол на счету полузащитника Клауса Гьязулы. Он вышел на замену на 72-й минуте, на 76-й забил в свои ворота, однако сумел реабилитироваться и принес своей команде ничью.

ВИДЕО. Хорватия – Албания – 2:2. Гьязула, 90+5-я минута: