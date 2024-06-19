Чемпионат Европы19 июня 2024, 17:55 | Обновлено 19 июня 2024, 18:05
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ВИДЕО. Камбэк за две минуты! Хорватия забила два гола Албании
Команда Златко Далича уже ведет в счете
19 июня 2024, 17:55 | Обновлено 19 июня 2024, 18:05
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Сборная Хорватии во втором тайме сумела за две минуты полностью перевернуть ход поединка второго тура Евро-2024 против Албании.
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На 74-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет, а на 76-й хорваты вышли вперед благодаря автоголу Клауса Гьязулы.
ВИДЕО. Хорватия – Албания – 1:1. Крамарич, 74-я минута
ВИДЕО. Хорватия – Албания – 2:1. Гьязула, 76-я минута (автогол)
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