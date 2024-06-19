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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 17:55 | Обновлено 19 июня 2024, 18:05
1144
0

ВИДЕО. Камбэк за две минуты! Хорватия забила два гола Албании

Команда Златко Далича уже ведет в счете

19 июня 2024, 17:55 | Обновлено 19 июня 2024, 18:05
1144
0
ВИДЕО. Камбэк за две минуты! Хорватия забила два гола Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Хорватии во втором тайме сумела за две минуты полностью перевернуть ход поединка второго тура Евро-2024 против Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет, а на 76-й хорваты вышли вперед благодаря автоголу Клауса Гьязулы.

ВИДЕО. Хорватия – Албания – 1:1. Крамарич, 74-я минута

ВИДЕО. Хорватия – Албания – 2:1. Гьязула, 76-я минута (автогол)

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видео сборная Хорватии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Хорватия - Албания Андрей Крамарич
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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