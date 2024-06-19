ВИДЕО. Камбэк за две минуты! Хорватия забила два гола Албании

Сборная Хорватии во втором тайме сумела за две минуты полностью перевернуть ход поединка второго тура Евро-2024 против Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет, а на 76-й хорваты вышли вперед благодаря автоголу Клауса Гьязулы.

ВИДЕО. Хорватия – Албания – 1:1. Крамарич, 74-я минута

ВИДЕО. Хорватия – Албания – 2:1. Гьязула, 76-я минута (автогол)