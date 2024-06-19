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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 22:16 | Обновлено 19 июня 2024, 22:41
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0

Шотландия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча 2-го тура Евро-2024

19 июня 2024, 22:16 | Обновлено 19 июня 2024, 22:41
900
0
Шотландия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июня в 22:00 в немецком Кельне во втором туре Евро-2024 состоится матч группы A между Шотландией и Швейцарией. В первом туре шотландцы уступили Германии 1:5, а швейцарцы обыграли Венгрию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов, а также обзор матча.

Шотландия – Швейцария 1:0. Автогол Шера

Шотландия – Швейцария 1:1. Гол Шакири

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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