Чемпионат Европы19 июня 2024, 22:16 | Обновлено 19 июня 2024, 22:41
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Шотландия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча 2-го тура Евро-2024
19 июня 2024, 22:16 | Обновлено 19 июня 2024, 22:41
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19 июня в 22:00 в немецком Кельне во втором туре Евро-2024 состоится матч группы A между Шотландией и Швейцарией. В первом туре шотландцы уступили Германии 1:5, а швейцарцы обыграли Венгрию 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов, а также обзор матча.
Шотландия – Швейцария 1:0. Автогол Шера
Шотландия – Швейцария 1:1. Гол Шакири
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