Шотландия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 июня в 22:00 в немецком Кельне во втором туре Евро-2024 состоится матч группы A между Шотландией и Швейцарией. В первом туре шотландцы уступили Германии 1:5, а швейцарцы обыграли Венгрию 3:1.

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В новости будут появляться видео голов, а также обзор матча.

Шотландия – Швейцария 1:0. Автогол Шера

Шотландия – Швейцария 1:1. Гол Шакири