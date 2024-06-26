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  4. Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 00:16 |
1189
2

Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро

Экс-игрок национальной команды выделил Лунина и Зинченко

26 июня 2024, 00:16 |
1189
2
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко накануне матча с Бельгией назвал игроков сборной Украины, которые виноваты в пропущенных голах на Евро-2024. Напомним Украина проиграла Румынии (0:3) и победили Словакию (2:1).

«Будем надеяться, что к нам фортуна повернется лицом в матче с Бельгией. Мы много голов сами себе «привозим». Подарочки соперникам уже на Евро сделали Лунин и Зинченко. Поэтому нам ошибаться вообще нельзя, потому что имеем проблемы с созданием голевых моментов. Будем надеяться, что бельгийцы не только сами будут играть, но и нам позволят», – сказал Леоненко.

В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.

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Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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Saar
Симбіоз Буффона і Касільяс- найкращий кіпер сучасності і Реала- три голи -його. Його чекає Альмерія або Полісся і то, дублером.
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TarasTaras94
ох бля, ну цей не може не задіти Олександра, хоча об'єктивно "подаруночків" він не привозив. Поки тільки Лунін відзначився
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