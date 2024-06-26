РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал итоги матча с Бельгией
26 июня немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).
Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4). Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги матча так:
«К сожалению, мы не прошли в плей-офф из-за первой игры, которую проиграли Румынии. Я благодарен за то, как игроки отреагировали в матче со Словакией. Мы показали, что стараемся выиграть этот матч, было достаточно хороших моментов.
Для нашей страны очень важно участвовать в турнире. В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Но это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но потом важно, как ты реагируешь. Очень горжусь игроками. Конечно, все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет.
Я поблагодарил футболистов за игру и сказал, что, к сожалению, мы не смогли продолжить борьбу из-за поражения от Румынии. Но у нас очень молодая сборная, и мы с оптимизмом смотрим в будущее».
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Це збірна з характером якої я не хочу асоціювати свою країну. Це збірна, яка знаючи, що потрібна перемога грала в якусь херню.
Ребров допобачення, ветерани допобачення. Я не хочу більше чути про цих людей, які не мають спортивного характера. Вони для мене ніщо.
Не важливо, скільки очок набрали, як грали, хто травмувався, не важливо, що ніхто ніколи не вилітав з 4-ма очками.
Важливо, що команда не виконала просту задачу мінімум. І справедливо їде додому.