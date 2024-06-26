РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»

​26 июня немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4). Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги матча так:

«К сожалению, мы не прошли в плей-офф из-за первой игры, которую проиграли Румынии. Я благодарен за то, как игроки отреагировали в матче со Словакией. Мы показали, что стараемся выиграть этот матч, было достаточно хороших моментов.

Для нашей страны очень важно участвовать в турнире. В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Но это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но потом важно, как ты реагируешь. Очень горжусь игроками. Конечно, все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет.

Я поблагодарил футболистов за игру и сказал, что, к сожалению, мы не смогли продолжить борьбу из-за поражения от Румынии. Но у нас очень молодая сборная, и мы с оптимизмом смотрим в будущее».