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Евро
УКРАИНА
26.06.2024 19:00 – FT 0 : 0
Бельгия
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26 июня 2024, 22:10 | Обновлено 26 июня 2024, 22:21
1624
17

РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал итоги матча с Бельгией

26 июня 2024, 22:10 | Обновлено 26 июня 2024, 22:21
1624
17
РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»
УЕФА. Сергей Ребров

​26 июня немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4). Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги матча так:

«К сожалению, мы не прошли в плей-офф из-за первой игры, которую проиграли Румынии. Я благодарен за то, как игроки отреагировали в матче со Словакией. Мы показали, что стараемся выиграть этот матч, было достаточно хороших моментов.

Для нашей страны очень важно участвовать в турнире. В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Но это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но потом важно, как ты реагируешь. Очень горжусь игроками. Конечно, все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет.

Я поблагодарил футболистов за игру и сказал, что, к сожалению, мы не смогли продолжить борьбу из-за поражения от Румынии. Но у нас очень молодая сборная, и мы с оптимизмом смотрим в будущее».

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Сергей Ребров пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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Комментарии 17
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IronValdemar
Я немаю за що подякувати Реброву і ЗБУ. Це провал. Це втрачена можливість пройти по легкій сітці в півфінал.
Це збірна з характером якої я не хочу асоціювати свою країну. Це збірна, яка знаючи, що потрібна перемога грала в якусь херню.
Ребров допобачення, ветерани допобачення. Я не хочу більше чути про цих людей, які не мають спортивного характера. Вони для мене ніщо.
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+8
Archie1991
ФФУ, шукай нового закордонного тренера. 
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+5
Андрей Головнин
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+5
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Oleksandr Taktaiev
Результат збірної на цьому чемпіонаті - це провал. 
Не важливо, скільки очок набрали, як грали, хто травмувався, не важливо, що ніхто ніколи не вилітав з 4-ма очками.
Важливо, що команда не виконала просту задачу мінімум. І справедливо їде додому.
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+4
AleksDnipro
Підтримую автора нижче. Не хочу навіть читати виправдання Реброва, Зінченка, Судакова та інших лузерів. Мені вони неприємні. Зайнявши перше місце, ми мали шикарну нагоду пройти найлегшу сітку і дійти до півфіналу. Такі шанси — рідкість. Ми цим шансом не скористалися, говорити — нема про що, повні лузери.
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+2
Wlad West
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+2
Перець
Сірожа хватить бухать
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+1
dudigo78
Цей набір футболістів може грати краще і спокійніше, чи холоднокровніше, і тут виникають саме питання до тренера. Згадаймо як грала збірна при Шеві. Так вони швидко видихались, другі матчі в спарці були провал ними, але ця збірна грала без мандражу місцями в дуже якісний футбол
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+1
анDрей
Сколько голов,или голевых передач,сделал100 милионый иужрик,сколько голов или передач сделал судаков,за которого цену не могут сложить.Лунтику пусть Ребров привет передает,пусть и дальше на банке сидит а в сборную не лезет.Оно зажравшеемя котяра,который мышей ловить не может.
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+1
inspekcha85
Так тому и быть...всё-таки страна сейчас воюет.Было бы немного странно видеть её  в лидерах на ЧЕ,в т.ч. и из-за финансовой стороны.
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+1
MrStepanovM .
Уже не первое десятилетие с оптимизмом смотрим в будущее
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+1
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WildeKater
Хорошая попытка. Просто так сложилось. Не выйти из группы где все одинаково сыграли со всеми не сильно обидно. 
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+1
Stanislav Matusevych
До гравців, можливо, й нема, а до тренера, команда якого не зіграла за рік жодного якісного матчу? Ребров - геть! Точніше, Ребрів)
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+1
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Marcus
Нажаль команди не було, гравці грали самі за себе та продавали себе. Яскравий приклад Довбик в останньому матчі. І питання : чому поміняли Яремчука а не його? Поки нашим недотренерам будуть складати склад , та радити кого взяти на турнір, а кого ні , нічого не зміниться! 
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