Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
В швейцарском Ньоне состоялся жребий второго раунда квалификации ЛК
19 июня в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этом раунде Q2 участвуют 98 команд (86 по Пути представителей лиг и 12 по Пути чемпионов), которые поделены на пары и проведут поединки Q2 Лиги конференций 25 июля и 1 августа 2024 года.
Украинские клубы Днепр-1 (сеяный статус) и Полесье Житомир (несеяный) вступают в борьбу именно с Q2 Лиги конференций. Определены их первые соперники.
Для выхода в евроосень нужно будет пройти трех оппонентов. Победители пар выйдут в следующий раунд, а проигравшие команды выбывают из еврокубков.
Лига конференций 2024/25. Жеребьевка Q2
Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года
Олимпия Любляна (Словения) – Полесье Житомир (Украина)
Днепр-1 (Украина) – Пушкаш Академия (Венгрия)
Путь чемпионов
Основной путь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда недавно неудачно стартовала на Евро-2024
Андрей вместе со сборной Украины неудачно стартовали на Евро-2024