Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций

19 июня в 15:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 98 команд (86 по Пути представителей лиг и 12 по Пути чемпионов), которые поделены на пары и проведут поединки Q2 Лиги конференций 25 июля и 1 августа 2024 года.

Украинские клубы Днепр-1 (сеяный статус) и Полесье Житомир (несеяный) вступают в борьбу именно с Q2 Лиги конференций. Определены их первые соперники.

Для выхода в евроосень нужно будет пройти трех оппонентов. Победители пар выйдут в следующий раунд, а проигравшие команды выбывают из еврокубков.

Лига конференций 2024/25. Жеребьевка Q2

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года

Олимпия Любляна (Словения) – Полесье Житомир (Украина)

Днепр-1 (Украина) – Пушкаш Академия (Венгрия)

Путь чемпионов

Основной путь